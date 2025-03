Liam Lawson is vertrokken bij het team van Red Bull Racing, een actie die niet bij iedereen op veel applaus kon rekenen. Eén van de personen die het daar totaal niet mee eens was, is Max Verstappen. Helmut Marko laat weten hoe de Nederlander reageerde na het mededelen van het nieuws.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen oneens

Het is een opvallende en historische gang van zaken, zelden werd een coureur zó vroeg uit zijn stoeltje gehaald en dus verdient de hele zaak zeker niet de schoonheidsprijs. Van buitenaf kreeg de Oostenrijkse renstal al een hoop kritiek te verwerken voor de acties die ondernomen zijn, maar ook van binnenin het team staan lang niet alle neuzen meer dezelfde kant op. Verstappen zou namelijk uiterst ontevreden zijn met de actie van de Red Bull-leiding, iets waar we Marko eerder al bevestigend op hoorde reageren.

Auto lastig te besturen

In gesprek met Motorsport.com gaat hij nog wat dieper in op de conclusie dat Verstappen liever door was gegaan met Lawson: "Die conclusie is terecht, dat heeft hij geuit. Maar wij hebben aan Max uitgelegd dat als we het kampioenschap willen winnen, we alles moeten doen om twee auto's in de top-tien te krijgen." Marko vertelt ook wat Verstappen zei toen er over Lawson intern gesproken werd: "Max stelde dat de auto heel lastig te besturen is en als de auto beter was, de performance van Lawson ook zou verbeteren. Natuurlijk, we werken aan de verdere ontwikkeling, maar - op dit moment - is het lastig om voor te stellen hoe snel dit komt."

Gerelateerd