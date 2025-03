Red Bull Racing baarde afgelopen weekend opzien door Liam Lawson naar het zusterteam te 'degraderen' en Yuki Tsunoda in zijn stoeltje te zetten. Volgens Helmut Marko zit de vork echter heel anders in de steel en is er van degradatie helemaal geen sprake.

Het zat er na de race in China natuurlijk al even aan te komen, maar nu is het nieuws dan toch echt officieel: Tsunoda is coureur van Red Bull Racing. De desastreuse seizoensstart van Lawson is hem - voorlopig althans - na slechts twee races fataal geworden wat betreft het Red Bull-stoeltje. De Nieuw-Zeelander krijgt nu de kans om in de luwte wat meer ervaring op te gaan doen bij Racing Bulls, zodat hij wellicht op een later moment tóch wat meer klaar is voor de stap. Een beslissing die - zoals toch vele fans en analisten vinden - eind 2024 al genomen had moeten worden toen Sergio Pérez afgekocht werd.

Niet gedegradeerd

Een degradatie voor Lawson, zoals we dat toch wel kunnen noemen in dit geval. Volgens Marko zit het echter een stuk anders dan dat: "Ten eerste: hij is niet gedegradeerd. Hij verhuist naar Racing Bulls, waar ze een heel competitieve auto hebben die veel makkelijker te besturen is dan de RB21. De wissel komt na een start die ik zou omschrijven als vrij ongelukkig. De derde vrije training in Australië ging voor hem niet door en daar begonnen de problemen. Dat had natuurlijk invloed op het vertrouwen van Liam. Jammer genoeg ging het in China verder waar hij alleen een sprintrace had - dus weer maar één trainingssessie", zo vertelt hij in gesprek met Motorsport.com.

Gasly en Albon

De Oostenrijkse adviseur, die toch wel onder vuur ligt na de recente beslissingen binnen de formatie, vervolgt: "Tegelijkertijd moeten we toegeven dat de RB21 lastig te besturen is. Het is niet de snelste auto en het gat in performance is alleen maar groter geworden. Maar terug naar het onderwerp van 'degraderen': we hadden het over Gasly. Die is later goed teruggekomen en is nu een zeer succesvolle Grand Prix-coureur bij Alpine. Hetzelfde geldt voor Albon. Iedereen naast Max trof hetzelfde lot, maar zij sloegen terug en vonden hun vorm terug in een minder competitieve omgeving."

