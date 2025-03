Yuki Tsunoda is na het vertrek van Liam Lawson officieel coureur voor het team van Red Bull Racing en inmiddels heeft de Japanner er de eerste dag voor zijn team op zitten. Gebruikers van het platform Reddit valt het op dat Tsunoda er toch behoorlijk gestrest uitziet op de foto's van zijn eerste werkdag.

Tsunoda is officieel in dienst voor het team van Red Bull Racing, een overgang waar de Japanse rijder eigenlijk eind vorig jaar al op hoopte. Liam Lawson kreeg de voorkeur, maar zakte in de eerste races van het seizoen dermate door het ijs dat de Red Bull-leiding besloot om diep door het stof te gaan en de opmerkelijke keuze van eind 2024 tóch om te draaien. Tsunoda is gepromoveerd tot de hoofdmacht om het stoeltje naast Max Verstappen in te nemen, terwijl Lawson de omgekeerde weg bewandeld heeft om wat meer ervaring op te gaan doen bij het kleinere Racing Bulls. Dit met een auto die op dit moment bovendien beter bestuurbaar lijkt.

Zorgen om Tsunoda

Inmiddels is de Aziaat begonnen aan zijn dienstverband in Milton Keynes en heeft hij zijn eerste dag bij het team erop zit. Op foto's van Red Bull is te zien hoe hij onder meer zijn stoeltje past en plaatsneemt achter het stuur. In principe leuke foto's, maar de gebruikers van Reddit hebben het idee dat hij er gestrest en niet helemaal gelukkig uitziet: "Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar waarom lijkt hij niet meer op Yuki Tsunoda?", vraagt iemand zich af. "Als je de tweede RBR-stoel krijgt, word je direct ongeveer 5 jaar ouder", zo antwoordt een andere gebruiker. "Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we hem zien lachen", zegt weer iemand anders. "Hij zit daar vijf minuten en zijn haar is nu al grijzer geworden?", besluit iemand anders.

