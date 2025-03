Red Bull Racing verschijnt volgende week met een opvallende witte livery aan de start van de Japanse Grand Prix, zo meldt PlanetF1. De RB21 zal geheel in het wit zijn gestoken, met enkel een rood Red Bull-logo en hier en daar een subtiele blauwe accent, als eerbetoon aan het Japanse Honda. Daarnaast is er een rijderswissel doorgevoerd, een beslissing die is genomen tijdens een vergadering in Dubai.

De nieuwe livery is geïnspireerd op de iconische Honda RA272, de wagen waarmee Richie Ginther in 1965 Honda's eerste Formule 1-overwinning wist te pakken. Red Bull had een vergelijkbaar ontwerp tijdens de Turkse Grand Prix van 2021, toen de Japanse race in 2020 werd afgelast vanwege de COVID-19-maatregelen. De opvallende kleurstelling benadrukt de langdurige samenwerking met Honda, die met de huidige race zijn laatste thuiswedstrijd met het team viert.

Afscheid Honda

Voor Honda is het evenement namelijk de laatste thuiswedstrijd als motorleverancier bij Red Bull Racing, na een samenwerking van zeven jaar. De Japanse motorleverancier keert volgend seizoen terug in de Formule 1, maar dan als motorleverancier van Aston Martin. Red Bull gaat verder met hun eigen motorprogramma, dat onder de naam Red Bull Powertrains (RBPT) door zal gaan in Milton Keynes.

Tsunoda debuteert tijdens thuisrace

Naast de wijziging van de livery, is er ook een verandering in de coureursopstelling. Red Bull bevestigde donderdag dat Yuki Tsunoda de plaats van Liam Lawson overneemt vanaf de Japanse Grand Prix. Lawson had in de afgelopen races, zoals in Australië en China, niet veel geluk en wordt daarom teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. Honda speelt naar verluidt een sleutelrol in de beslissing: zij legden naast een contractuele bijdrage van 10 miljoen euro per seizoen naar verluidt nog eens 10 miljoen euro extra bij om de overstap van Tsunoda mogelijk te maken. Teambaas Christian Horner benadrukte het belang van Tsunoda’s ervaring bij de ontwikkeling van de auto: "Yuki’s ervaring zal zeer waardevol zijn bij het ontwikkelen van de huidige auto. We verwelkomen hem in het team en kijken ernaar uit om hem achter het stuur van de RB21 te zien."