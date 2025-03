Liam Lawson is inmiddels geen teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing meer na zijn matige start aan het seizoen 2025 in F1. Het kamp van Lawson lijkt een duidelijk mening te hebben over de beslissing om Yuki Tsunoda naar Red Bull door te schuiven en Lawson weer naar Racing Bulls terug te zetten.

Dit weet PlanetF1 te melden nadat donderdagochtend definitief het nieuws naar buiten was gekomen. Het kamp van Lawson zou blij zijn met de verandering, omdat de Nieuw-Zeelander zo ervaring op kan doen op andere circuits in F1 en tevens komt te werken in een omgeving die hij al kent van zijn invalbeurten in 2024 en 2023. Daarnaast zal de druk van de ketel zijn bij de jonge coureur, die onder de druk en de moeizaam bestuurbare RB21 ten onder ging. "Bronnen uit het kamp van Lawson hebben aangegeven dat de beslissing om hem over te plaatsen naar Racing Bulls wordt verwelkomd. De kans om opnieuw een “ster in een redelijk geprijsde auto” te worden, als zodanig."

'Beslissing Lawson noodzakelijk'

Ook is het kamp van Lawson en Red Bull van mening dat het al met de juiste beslissing is om Lawson nu terug te zetten en Tsunoda te promoveren. "De beslissing van Red Bull wordt gezien als noodzakelijk om Lawson te beschermen en er heerst een gevoel van opluchting en acceptatie omdat de beslissing snel is genomen.

Tsunoda bij Red Bull

Tsunoda werd door veel mensen eind vorig jaar al aangewezen als nieuwe teamgenoot van Verstappen, maar Red Bull besloot de gok te wagen en Lawson in het diepe te gooien zoals het dat jaren geleden deed met Pierre Gasly en Alexander Albon. Dit pakte tijdens de eerste twee race dus niet zo fantastisch uit, zeker omdat Lawson met een sprintweekend te maken kreeg in China (een circuit dat hij amper kent) en in Australië pas tijdens de kwalificatie in een auto reed die gelijkwaardig was aan die van Verstappen (op een circuit dat hij niet kent). Toch waren vooral de kwalificatieprestaties van Lawson allesbehalve foutloos, waarbij het duidelijk was dat het vertrouwen in de RB21 ontbrak. Het is aan Tsunoda om de druk van de ketel te halen bij Red Bull als tweede coureur.

