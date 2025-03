Red Bull Racing heeft naar verluidt Liam Lawson uit het stoeltje naast Max Verstappen gewipt, om Yuki Tsunoda de kans te geven te laten zien wat hij waard is naast de viervoudig wereldkampioen. Een terechte beslissing?

Wat sinds zondagavond rond ging in het geruchtencircuit, werd dinsdagavond door De Limburger en De Telegraaf als officieel naar buiten gebracht: Liam Lawson is door Red Bull Racing uit het zitje naast Max Vestappen gewipt en komt vanaf het aanstaande raceweekend in Japan uit voor zusterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda, die eind vorig jaar nog door Red Bull als niet goed genoeg voor de grootmacht werd beschouwd en waar de afgelopen jaren weinig positiefs over is gezegd, bewandelt de omgekeerde weg. Is dit een terechte beslissing van het team uit Milton Keynes? Geef hieronder jouw mening.