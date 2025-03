Lando Norris moest het tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China doen met P3 achter Oscar Piastri en George Russell, die op het laatste moment nog over zijn landgenoot ging voor P2. Norris baalt vooral van zichzelf.

Norris baalt na afloop van de kwalificatie in Shanghai van zijn P3 en het feit dat hij weer wat foutjes maakte. “Ik ben eigenlijk altijd teleurgesteld als ik niet pole position pak, maar Oscar [Piastri] verdiende het vandaag. Hij is het hele weekend al erg snel en goed bezig. Ik ben blij voor hem en zijn eerste pole in de F1, dat is altijd een speciaal moment. Wat betreft mijzelf: gewoon weer een paar foutjes, dat was dit weekend wel vaker het geval, maar de auto voelde vandaag beter aan.”

Norris over de Grand Prix van China

Richting de race heeft Norris in ieder geval wel het gevoel dat McLaren met zijn auto stappen aan het maken is, want op vrijdag was de Brit nog niet zo zeker van zijn zaak. “We gaan echt wel de betere kant op, vooral sinds gisteren. Toen had ik veel moeite met de auto en vanochtend ging het ook wat beter, dus ik ben niet al te teleurgesteld. We hebben veel aan de auto veranderd omdat we nergens waren, dus we zullen zien.”

