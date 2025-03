George Russell heeft op knappe wijze de tweede startplaats voor de Grand Prix van China weten te bemachtigen. De Mercedes-coureur wist zich met zijn allerlaatste run tussen de auto's van McLaren te positioneren.

Het team van McLaren is ook in China de te kloppen formatie, maar toch verliep ook de tweede kwalificatie van het weekend niet vlekkeloos voor Lando Norris en Oscar Piastri. Met name de Brit maakte te veel kleine foutjes, en eindigde op de derde stek. George Russell besloot met zijn allerlaatste run een gokje te wagen, en wist zodoende P2 uit het vuur te slepen. "Het voelt fantastisch om eerlijk te zijn. Het was één van de moeilijkste kwalificaties die ik in lange tijd gedaan heb", vertelt hij na afloop.

Artikel gaat verder onder video

Gokje gewaagd

Russell vervolgt: "Ik heb van alles geprobeerd met de voorbereidingen en de banden, en niets leek te werken. In die laatste ronde probeerde ik iets totaal anders, en ineens kwam alles tot leven. Die ronde was geweldig. Ik ging snel tijdens de out lap, langzaam tijdens de out lap, het was een beetje een gok bij die laatste ronde. Ik had een groot moment in bocht één, maar alles viel samen en ik was heel verbaasd toen ik over de streep kwam. Ik wist dat het een goede ronde was, maar om tussen de auto's van McLaren te staan, geweldig."

Vraagtekens voor de zondag

"Ik kijk uit naar morgen. De race wordt zwaar. Het was lastig om de sprint uit te rijden op de medium band. Ik denk dat de meeste coureurs voorin daar op zullen starten. Nog niemand heeft op de harde band gereden dit weekend, dus niemand weet of we één of twee keer moeten stoppen. We weten dat de McLarens snel gaan zijn, maar we gaan alles proberen om onze positie te behouden, of ze voorbij te gaan."

