Lewis Hamilton versloeg Max Verstappen en Oscar Piastri om de Sprint voor de F1 Grand Prix van China op zijn naam te schrijven, na zijn pole position zijn tweede succes namens Ferrari. De fans reageren op de korte race.

Hamilton begon de race vanaf pole na een knappe kwalificatie en zou even onder druk gezet worden door Verstappen. Die had echter zoveel van zijn banden gevraagd dat hij richting het einde van de korte race wegviel en zelfs door Piastri ingehaald zou worden. Hamilton had nog tempo over richting het einde en reed met meer dan zeven seconden voorsprong naar de zege voor Piastri en Verstappen.

Fans reageren op Hamilton, Verstappen en Sprint in China

De fans genoten van Hamilton en zijn zege in de kleuren van Ferrari. Vooral de manier waarop hij wegreed van Verstappen en Piastri maakte indruk op de fans. De discussie over wie de 'GOAT' (Greatest Of All Time) is in F1, werd weer op gang gebracht op social media.

Ferrari is so good whenever they dont need to pit — Bintang (@tang__kira) March 22, 2025

they tried to say my goat was washed pic.twitter.com/l1tiqWwUG5 — isaiah (@tlop444) March 22, 2025

Goat is back — Newtonian (@FibNewtonian) March 22, 2025

SIR LEWIS HAMILTON — PrizePicks (@PrizePicks) March 22, 2025

LEWIS CAME TO MAKE HISTORY AT FETTARI — Zeex (@CyberZeex) March 22, 2025

I thought they said he was washed? — Throttle Talk (@SpeedSector) March 22, 2025

Seeing Lewis Hamilton get a 'pole' and a 'win' with Ferrari is beautiful man (even if it's just a sprint) ♥️ — Raffa Rants (@RaffaRants) March 22, 2025

Hamilton to Verstappen & Piastri in the #ChineseGP Sprint. pic.twitter.com/yrumVz9M4p — Braking Point (@BrakingPt) March 22, 2025

