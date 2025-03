De F1 Sprint in China heeft Max Verstappen geen windeieren gelegd met het oog op de stand in het kampioenschap. De Red Bull Racing-coureur finishte in Shanghai vandaag als derde, waardoor hij 6 punten mocht laten bijschrijven in het F1-klassement. Lando Norris stelde teleur in de Sprint en daardoor voelt hij de hete adem van Verstappen direct weer in z'n nek in de WK-stand.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren knap als tweede op het Shanghai International Circuit. De Nederlander was slechts enkele duizendsten van een seconde verwijderd van de pole tijd van Lewis Hamilton. Norris kwalificeerde zich slechts als zesde en daardoor lag er voor zowel Ferrari als Red Bull een goede kans om in te lopen in het kampioenschap. De angst was er dat McLaren in de sprintrace snel naar voren zou rijden, maar deze angst bleek ongegrond. Oscar Piastri won weliswaar één plek ten koste van Verstappen, maar Norris kwam niet dichterbij. Sterker nog: de Brit finishte teleurstellend als achtste. Hierdoor ontving hij slechts één puntje voor de WK-stand. Verstappen mocht er anderzijds zes laten bijschrijven. Hierdoor staat de druk er weer vol op bij Norris in het rijdersklassement.

Stand F1 Vandaag: Verstappen nog maar 2 punten achter Norris

Wie een blik werpt op de stand in de F1 na de Sprint in Shanghai zal zien dat Verstappen zijn tweede plaats in het kampioenschap verder heeft weten te verstevigen. Door zijn derde positie in de sprintrace mocht hij zes punten laten bijschrijven, waarmee hij zijn totaal op 24 punten heeft gebracht. Omdat Norris slechts als achtste finishte, kreeg hij er maar één punt bij. Hierdoor staat de McLaren-rijder nu op 26 punten. Dat betekent dat hij nog maar een schamele twee puntjes voorstaat op Verstappen in het klassement. Een nieuwe uitglijder in de kwalificatie en/of hoofdrace dit weekend zou kunnen betekenen dat we een nieuwe WK-leider krijgen. Verstappen is de voornaamste kandidaat het stokje over te nemen van Norris, aangezien hij zijn rivaal nu in de nek hijgt.

Mercedes en Racing Bulls doen ook goede zaken in F1-stand

Er zijn echter nog meer coureurs die goede zaken hebben gedaan in de Sprint, met het oog op het kampioenschap. Zo eindigde Mercedes met twee auto's in de punten en verstevigde dit de posities van zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli in het klassement. Wie wat betreft de stand in de F1 ook goede zaken heeft gedaan, is Yuki Tsunoda. De Japanse coureur van de Racing Bulls finishte knap als zesde en wist daardoor maar liefst drie punten te pakken. Hierdoor staat hij plots op de twaalfde plaats in het WK. Alles achter Tsunoda staat nog met lege handen.

F1 Standings

# Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren F1 Team 26 2 Max Verstappen Red Bull Racing 24 3 George Russell Mercedes AMG F1 20 4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 14 5 Alexander Albon Williams Racing 10 6 Oscar Piastri McLaren F1 Team 9 7 Lewis Hamilton Mercedes AMG F1 9 8 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 9 9 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 8 10 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 6 11 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3 12 Pierre Gasly Alpine F1 0 13 Esteban Ocon Haas F1 0 14 Oliver Bearman Haas F1 0 15 Liam Lawson Red Bull Racing 0 16 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 0 19 Jack Doohan Alpine F1 0 20 Isack Hadjar Racing Bulls 0

