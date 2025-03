Lewis Hamilton heeft na zijn pole position voor de Sprint van de F1 Grand Prix van China ook zijn tweede succes namens Ferrari al te pakken. De Brit won de Sprint voor Oscar Piastri en Max Verstappen in Shanghai en was daar erg blij mee.

Hamilton begon vanaf pole en had even last van Verstappen, maar hield deze aanval af en reed vervolgens weg van hem en Piastri. Daar was de Brit erg tevreden mee. Hij haalde vooral zijn gram richting alle mensen waarvan hij kritiek heeft gehad na zijn weekend in Melbourne. "De eerste race was lastig, maar veel mensen onderschatten hoe lastig het is om een nieuw team, de auto, de banden en communicatie te leren kennen. Alle kritiek en mensen die maar blijven praten en praten weten duidelijk gewoon niet hoe het is omdat ze de ervaring niet hebben of het gewoon niet weten. Het voelt goed om mij comfortabel te voelen in de auto, want dat was in Melbourne niet het geval. Vanaf de eerste ronde ging het goed en het team heeft goed werk geleverd. Ik had een goede start en ik had veel grip."

Hamilton over rijden voor Ferrari

Hamilton weet dat de fans en het team veel verwachten, maar de Brit laat ook merken dat er geduld betracht moet worden. "Ik voel de druk niet. Ik ken het Italiaanse publiek en ik weet dat ze en ook het team willen winnen. Rome is echter niet in één dag gebouwd en we moeten werken, pushen, rustig blijven en door blijven werken richting de kwalificatie. Het is een marathon en geen sprint."

