Het team van Red Bull Racing heeft dit jaar Liam Lawson als tweede coureur in de Red Bull geposteerd, terwijl toch menig supporter er vanuit ging dat Yuki Tsunoda die rol zou gaan vervullen. Christian Horner behandelt het 'lastigste stoeltje in de motorsport' en breekt een lans voor het speciale talent van Max Verstappen.

Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

Lastig stoeltje

Nu is het natuurlijk de beurt aan Lawson maar ook de Nieuw-Zeelander weet dat hij een zware taak voor zich heeft liggen. Horner reageert op een statement van Martin Brundle die het stoeltje van Lawson 'de meest lastige in de gehele motorsport' noemt: "Het is een moeilijk stoeltje. Natuurlijk hebben er al een paar coureurs op gezeten. Hij zit nu bijna tien jaar in het team. Daniel Ricciardo was een sterke teamgenoot voor hem op het begin. Checo heeft goed werk geleverd. Van 2021 tot en met 2023 was hij tweede in het wereldkampioenschap. Maar we hebben een beleid waarin we jeugd en talent de kans willen geven. Daarom heeft Liam nu die kans."

Speciaal talent

Daarvoor moet Lawson dus wel zichzelf meten met Verstappen: "Hij is een fenomenaal talent, dat zie je keer op keer", zegt Horner over Verstappen. "In de wisselende omstandigheden was degene die de meeste tijd won Max. Hij kwam terug aan het einde van de race en kwam binnen op de tweede plek op slechts acht tienden. Altijd als je dingen achteraf bekijkt, weten we hoe goed Max is. Ik denk dat de rest van de wereld eindelijk begint de waarderen hoe speciaal zijn talent is", zo besluit de teambaas.

