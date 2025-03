Jonnhy Herbert verwacht dat Max Verstappen de komende races, waarin de Red Bull waarschijnlijk niet de bovenliggende partij zal zijn, het gevecht met McLaren aan zal gaan "tot de dood erop volgt."

Max Verstappen wist tijdens de openigsdans in Australië een knappe tweede plaats uit het vuur te slepen, in een weekend waarin Red Bull Racing het duidelijk af moest leggen tegen McLaren. De RB21 kwam snelheid te kort en kampte met te hoge bandenslijtage, maar de viervoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel tijdens een chaotische regenrace, en wist te maximaliseren door het zilver mee naar huis te nemen. In de slotfase was hij zelfs beduidend sneller dan racewinnaar Lando Norris, maar het natte asfalt maakte inhalen naast de ideale racelijn, vrijwel onmogelijk.

Herbert onder de indruk van Verstappen

"Max Verstappen reed briljant", vertelt voormalig FIA-steward Johnny Herbert bij SpaceportSweden. "Hij had het mes écht tussen de tanden. Hij was zich er heel goed van bewust dat Red Bull op dit moment niet de auto heeft om McLaren te verslaan. Maar hij is Max Verstappen en Max zal altijd in het gevecht zitten. Red Bull ligt geen kilometers achter."

Vechten tot het einde

Hij vervolgt: "Ze zitten er niet ver vanaf, en als ze afgelopen weekend een beetje geluk hadden gehad, had het een heel ander verhaal kunnen zijn. Hij is een ware kampioen en je kan hem niet afschrijven. Hij gaat vooraan meedoen in China en de races daarna. Hij zal vechten tot de dood. Je kunt hem niet uitsluiten. De performance van de auto lag niet zo heel ver achter. Dat is waarom hij tweede werd achter Lando."

