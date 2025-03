Volgens Isack Hadjar moet Red Bull-adviseur Helmut Marko niet zo hard aangepakt worden voor zijn opmerking nadat de jongeling zijn VCARB02 tijdens de formatieronde in Australië in de muur had geparkeerd. Hadjar is namelijk zelf ook van mening dat het een vrij gênant moment was, iets wat Marko ook direct verklaarde.

De jongeling maakte zijn debuut tijdens het openingsweekend van het nieuwe seizoen, maar ver kwam hij niet. Toen Hadjar zijn weg naar de pitbox maakte, kwam hij de vader van Lewis Hamilton tegen, die een arm om de jongeling legde. Marko vond het tafereel wat gênant, en dat gaf hij ook direct aan. Die opmerking viel overigens niet bij iedereen goed, waarbij F1TV-presentatrice Laura Winter zelfs stelde dat er geen ruimte in de Formule 1 is voor dit soort opmerkingen en dat het nooit gênant is als een jonge coureur zijn emoties toont.

Artikel gaat verder onder video

'Vond het zelf ook gênant'

"Ik vond het zelf ook gênant. En Helmut, ik sprak hem een dag later telefonisch en het zit allemaal goed", opent Hadjar. Daarnaast kennen de meeste Red Bull-junioren de werkwijze van de adviseur en dat geldt ook voor de Frans-Algerijnse coureur: "Ik ken hem nu een aantal jaren en ik weet hoe hij te werk gaat. Hij sprak ook in het Duits en dat is weer anders geïnterpreteerd. Dus je weet ook niet hoe zijn lichaamshouding was. Ik heb hem niet gezien en ik heb ook de beelden niet gezien. Dus ik kan daar gewoon niet zoveel over zeggen."

Boodschap Anthony Hamilton

De vader van Lewis Hamilton stond klaar in de paddock om de Red Bull-coureur op te vangen, en Hadjar onthult wat Hamilton senior aan hem vertelde: "Hij zei dat het hem herinnerde aan Lewis die de auto parkeerde bij de pit-ingang in Shanghai." De zevenvoudig kampioen verspeelde in 2007 namelijk kostbare punten door zijn McLaren in de grindbak te plaatsen, op weg naar de pitbox. "Het was een mooi moment om tijd door te brengen met iemand zoals Anthony [Hamilton], de vader van mijn idool. En Lewis stuurde me later die dag een bericht. Echt klasse, jongens", aldus Hadjar.

Gerelateerd