Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zich achter Isack Hadjar geschaard na zijn vroege crash tijdens Grand Prix van Australië. Waar Helmut Marko zijn kritiek niet onder stoelen of banken stak bij ORF, probeert Horner de positieve dingen te zien in het optreden van Hadjar. De Red Bull Racing-teambaas begrijpt de emoties van de jonge coureur en wijst naar zijn sterke optreden in de vrije trainingen en kwalificatie.

Het debuut van Hadjar verliep allesbehalve positief. De jongeling maakte zich op voor zijn eerste echte Formule 1-race, maar die was al afgelopen voordat iedereen terug was van de formatieronde. Zo klapte de VBCARB02 van Hadjar in de muur en daarmee was zijn wedstrijd voorbij. Hadjar was zichtbaar teleurgesteld in zichzelf en de vader van Lewis Hamilton, Anthony, gaf op de terugweg wat vaderlijk advies.

Horner ziet ook positieve dingen bij Hadjar

Horner ziet de situatie echter anders en toont begrip voor de situatie van Hadjar. "Het deed me aardig wat om te zien hoe diep hij in zijn eerste Grand Prix zat", zo zei Horner na afloop van de race bij onder andere Motorsport.com. De teambaas van Red Bull Racing benadrukt dat Hadjar veel positieve dingen mee kan nemen uit zijn optreden, ondanks de teleurstellende afloop. "Ik denk dat hij de positieve punten eruit moet halen als hij terugkijkt naar dit weekend. Hij deed het in de vrije trainingen en de kwalificatie eigenlijk erg goed", aldus Horner.

Hadjar moet leren van deze ervaring

Ondanks de zware start van zijn Formule 1-carrière, houdt Hadjar de moed erin. Hij erkent zijn fout en voelt zich schuldig tegenover zijn team, maar is vastbesloten sterker terug te komen. "Ik voel me schuldig tegenover het team", zei Hadjar. "Ik heb zulke momenten, waarin ik heel diep zat meegemaakt. Dit is een zware, maar dat was mijn weg naar F1 ook. Ik zou zeggen dat ik wel wat kan incasseren, maar deze voelt heel zwaar", verklaarde hij. Horner denkt dat er nog veel mooie dagen in het verschiet liggen voor de jonge coureur en hoopt dat hij van deze ervaring leert.

