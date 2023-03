Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 11:56 - Laatste update: 12:08

Aston Martin heeft in 2023 een gigantische stap voorwaarts gezet, maar wordt nog beperkt door de achterkant van de AMR23, die compleet hetzelfde is als de W14. Het team van Lawrence Stroll heeft de gehele achterkant van Mercedes overgekocht en dat lijkt de prestaties in de weg te staan, zo meldt Formu1a.uno.

Met twee podiumplekken in de eerste twee races kan Aston Martin terugblikken op een prima start van het seizoen. De renstal waar Fernando Alonso voor rijdt, heeft nu al bovenverwachting gepresteerd en er lijkt dit seizoen meer in het vat te zitten. Als klantenteam van Mercedes moet de renstal uit Silverstone rekening houden met de power unit die gemaakt wordt voor het eigen fabrieksteam en veel renstallen kiezen er daarom voor om de hele achterkant van een fabrieksteam over te nemen. In het geval van Aston Martin betekent dit dat het team prestaties verliest.

Artikel gaat verder onder video

Groene Red Bull of groene Mercedes?

Er is in de voorbije weken veel aandacht besteed aan de AMR23, waarbij er gekscherend werd gesproken over een groene Red Bull, maar ook Mercedes ziet gelijkenissen. Hoewel er overeenkomsten zijn tussen het ontwerp van de RB19 en de AMR23, heeft Aston Martin een aantal onderdelen bij Mercedes aangeschaft en is de achterkant van de bolide niet heel veel anders dan de W14. Het team leunt namelijk nog steeds op Mercedes voor de krachtbron, versnellingsbak en achterwielophanging en juist daar zou nog meer potentie liggen voor Aston Martin.

OOK INTERESSANT: Fittipaldi ziet Alonso nog minimaal vijf jaar in F1: "Fernando is extreem gemotiveerd"

Fernando Alonso

OOK INTERESSANT: McLaren slaat toe en haalt senior Aston Martin-aerodynamicus binnen

Minder efficiënte diffuser

Volgens het Italiaanse medium houdt het ontwerp van de versnellingsbak prestaties bij Aston Martin tegen. Het ontwerp van Mercedes is een stuk groter en daardoor wordt de luchtstroom naar de diffusor beperkt. Uiteindelijk kost de minder efficiënte diffuser het team neerwaartse druk, waardoor Aston Martin met meer achtervleugel moet rijden, waardoor het uiteindelijk ook weer topsnelheid verliest. Dan Fallows gaf eind 2022 al aan dat de onderdelen van Mercedes een negatief effect zouden kunnen hebben en daar lijkt de van Red Bull overgekomen technicus gelijk in te hebben.