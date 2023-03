Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 11:09 - Laatste update: 11:31

Het team van McLaren heeft de senior aerodynamicus van Aston Martin binnengehaald, Mariano Alperin, zo meldt Motorsport.com. Vorige week kondigde het team uit Woking de herorganisatie aan en het team is bezig om kennis in te kopen.

Voor McLaren is het 2023-seizoen nog niet begonnen, zoals het team graag had gezien. De renstal zag in Bahrein Lando Norris en Oscar Piastri worstelen met allerlei technische problemen en in Djedda werden er uiteindelijk ook nul punten gescoord, waardoor het team nu samen met AlphaTauri onderaan in het klassement staat. Het team heeft technisch directeur James Key vorige week op straat gezet en de van Ferrari overkomende David Sanchez zal in 2024 het stokje van de Brit overnemen..

Kennis inkopen

Aston Martin heeft tijdens de winterstop flink wat progressie geboekt en dus is personeel van dat team interessant voor de concurrentie. Alperin wordt gezien als één van de sleutelfiguren achter het succes dat het team uit Silverstone nu kent. McLaren is tijdens de winterstop erachter gekomen dat het op het gebied van de aerodynamica al een tijdje de plank misslaat en gezien de nieuwe windtunnel aan het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen, stelt het team ook nieuw personeel aan.

'Ontwikkeling niet snel genoeg'

Met de aanstelling van Alperin haalt het team een heleboel ervaring in huis. De Argentijn heeft in het verleden bij Minardi, BAR, Honda en Sauber gewerkt, voordat hij in 2019 de overstap naar Aston Martin maakte. Brown vertelde bij het vertrek van Key al dat het team nu de nodige wijzigingen gaat doorvoeren, om de weg omhoog weer te vinden. "Het is me al een tijdje duidelijk dat onze technische ontwikkeling niet snel genoeg is gegaan om onze ambitie om terug te keren naar de top van de grid te evenaren", aldus Brown.