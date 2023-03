Remy Ramjiawan

Australiër Alan Jones, de wereldkampioen van 1980, vermoedt dat Daniel Ricciardo zijn laatste race in de Formule 1 al heeft gereden. De goedlachse reservecoureur van Red Bull Racing mikt op een startbewijs in 2024, maar dat ziet de oud-kampioen niet gebeuren.

Na het vertrek bij McLaren koos Ricciardo voor een reserverol bij Red Bull Racing. De Australiër kon naar verluidt rekenen op interesse vanuit Haas, Williams en Alpine, maar vond een jaartje er tussenuit een perfect middel om zich weer op te laden. Nu de spanning tussen Sergio Pérez en Max Verstappen toeneemt, wordt er gesproken over een mogelijke vervanging van de Australiër, als het contract van Pérez afloopt, maar Jones twijfelt bij Daily Mail aan die zet.

Geen reden om Pérez te vervangen

Jones ziet een vervanging van Pérez door Ricciardo niet gebeuren: "Ik betwijfel of hij in 2024 op de grid zal staan. Aan het eind van de dag is er waarschijnlijk geen reden waarom Red Bull Pérez niet opnieuw zal contracteren en Verstappen [zit vast] en ik zie niemand bij Ferrari ontslag nemen of weggaan, dus ik zie gewoon niet waar hij heen kan." Ricciardo kon bij McLaren, ondanks zijn zege in Monza, niet het optimale eruit halen en Jones vermoedt dat zijn landgenoot eigenlijk zelf niet eens weet waar dat aan lag. "Het is duidelijk dat iedereen er graag met een goed gevoel uit de sport wil gaan en het is gewoon jammer dat om wat voor reden dan ook, en ik denk dat hij het zelf niet eens weet, waarom zijn prestaties afnamen."

Alan Jones

'Ricciardo's tijd in de sport zit erop'

De tijd van Ricciardo in de Formule 1 zit er volgens Jones simpelweg op: "Zoals ik al zei, ik zie hem niet terugkeren in de Formule 1. Echt, naar mijn eigen mening, denk ik dat hij zich concentreerde en iets te veel tijd doorbracht voor zijn activiteiten buiten de cockpit in plaats van erin. Dat is mijn mening." Toch mag Ricciardo als reservecoureur hopen op een kans als het duo van het Oostenrijkse team onverhoopt niet kan rijden: "Ik denk niet dat hij bij Red Bull gaat rijden, tenzij er iets gebeurt met de twee huidige coureurs, ik zie hem geen Grand Prix doen."