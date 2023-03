Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 19:48

Voor Nyck de Vries is het 2023-seizoen nog niet begonnen zoals hij graag had gewild. De Nederlander kwam tweemaal als veertiende over de streep, maar teambaas Franz Tost moet toegeven dat de auto op dit moment nog niet naar wens is. De teambaas verwacht dat De Vries gaat scoren, zodra het team hem een betere auto geeft.

Na het stormachtige debuut van De Vries vorig jaar in Italië, werd er dit jaar van tevoren misschien teveel verwacht van de Nederlander bij AlphaTauri. De AT04 is nog niet de auto waarmee steevast in de punten kan worden gereden, zo laat ook teamgenoot Yuki Tsunoda zien. De Japanner is begonnen aan zijn derde jaar bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing, maar wist ook tweemaal als elfde over de streep te komen.

'Nyck is lerende'

Tost blikt bij Motorsportweek terug op de prestaties van De Vries en verwacht dat de voormalig Formule E-kampioen zichzelf zal verbeteren. "We moeten de coureurs een snelle auto bieden en dan staan ze er. Nyck is nog steeds aan het leren", zo opent de Oostenrijker. In plaats van zijn coureurs aan te vallen, realiseert hij zich dat het materiaal gewoon nog niet top is. "Beiden zijn hoogopgeleide coureurs; beiden hebben in het verleden laten zien dat ze races kunnen winnen, dat ze kampioenschappen kunnen winnen. Het is aan het team om hen te voorzien van een competitieve auto."

Revancheren

De teambaas heeft zich in de voorbije tijd al kritisch uitgelaten op zijn engineers en vertelde onlangs nog dat hij deze niet zou 'vertrouwen'. Over De Vries is Tost altijd positief geweest, vooral de feedback was een welkome verrassing. Dat de Nederlander gaat presteren, daar twijfelt Tost niet aan, maar het team moet hem het materiaal gaan leveren. "Nyck zal een stap omhoog doen. Als hij een goede auto heeft, dan zal hij er staan. Weet je, als je een jonge coureur bent, een nieuwkomer in de Formule 1, dan is het nog moeilijker als de auto problemen geeft. Het is makkelijker met een competitieve auto om goede prestaties te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat Nyck zijn prestaties zal verhogen en dat hij ons goede races zal laten zien", aldus Tost.