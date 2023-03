Dit kun je rondom de Grand Prix van Australië verwachten van Viaplay en F1 TV Pro

Redactie

Maandag 27 maart 2023 18:21 - Laatste update: 18:25

Na de race in Djedda is het aankomend weekend tijd voor de derde ronde in het wereldkampioenschap Formule 1, dat in Melbourne zal gaan plaatsvinden. Fans zullen dit weekend vroeg uit de veren moeten om al het spektakel live te volgen en GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

De koningsklasse van de autosport maakt zich op voor de derde ronde in het kampioenschap. Max Verstappen is na de race in Djedda nog altijd de klassementsleider en heeft één punt voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. Fernando Alonso bezet momenteel met dertig punten de derde plek. De race werd vorig jaar voor het eerst sinds 2019 weer georganiseerd en de baan is sinds vorig jaar, hier en daar aangepast om het spektakel te verhogen.

F1 TV Pro

De streamingdienst van de sport zal dit weekend niet alleen de Formule 1 gaan uitzenden, ook het Formule 2-kampioenschap en de Formule 3 komen aan bod. Een account bij de streamingdienst is binnen een paar tellen aangemaakt en via de volgende link gemakkelijk aan te maken: F1 TV.

30 maart 23:50 uur - 00:35 uur F3 vrije training 31 maart 01:00 uur - 01:45 uur F2 vrije training 31 maart 03:30 uur - 04:30 uur F1 eerste vrije training 31 maart 05:00 uur - 05:30 uur F3 kwalificatie 31 maart 07:00 uur - 08:00 uur F1 tweede vrije training 31 maart 08:30 uur - 09:00 uur F2 Kwalificatie 1 april 01:45 uur - 02:30 uur F3 Sprintrace 1 april 03:30 uur - 04:30 uur F1 derde vrije training 1 april 05:20 uur - 06:10 uur F2 Sprintrace 1 april 06:30 uur - 06:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie 1 april 07:00 uur - 08:00 uur Kwalificatie 1 april 08:00 uur - 08:30 uur Nabeschouwing kwalificatie 2 april 01:05 uur - 01:55 uur F3 Hoofdrace 2 april 03:35 uur - 04:40 uur F2 Hoofdrace 2 april 06:00 uur - 06:55 uur Voorbeschouwing race 2 april 07:00 uur - 09:00 uur Grand Prix van Australië 2 april 09:00 uur - 09:40 uur Nabeschouwing race

Viaplay

Net als F1 TV Pro geeft Viaplay ook de nodige aandacht aan de opstapklassen, maar het Formule 1-programma staat uiteraard centraal. Op het moment van schrijven is de programmering van de Formule 3 en de Formule 2 niet beschikbaar bij Viaplay, maar de tijden uit het tabel van F1 TV Pro kunnen ook worden toegepast op het schema van Viaplay.

31 maart 03:20 uur - 04:30 uur F1 eerste vrije training 31 maart 06:50 uur - 08:00 uur F1 tweede vrije training 31 maart 11:55 uur - 13:25 uur Studio Formule 1: Australia Shakedown 1 april 03:20 uur - 04:30 uur F1 derde vrije training 1 april 06:25 uur - 07:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie 1 april 07:00 uur - 08:00 uur Kwalificatie 1 april 09:00 uur - 09:45 uur Nabeschouwing kwalificatie 2 april 06:00 uur - 07:00 uur Voorbeschouwing race 2 april 07:00 uur - 09:00 uur Grand Prix van Australië 2 april 09:00 uur - 10:00 uur Nabeschouwing race

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1, Ziggo Sport, bouwt ook een aantal programma's om de sessies heen. Gezien de tijden is er ditmaal geen voorbeschouwing, wel is er een nabeschouwing.

31 maart 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 1 april 17:00 uur Formule 1: GP van Australië Kwalificatie (samenvatting) 2 april 17:00 uur Ziggo Sport Race Café XXL: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen in de Formule 1.

2 april 18:10 uur - 18:38 uur NOS Sport: Formule 1 - GP van Australië

Goedemorgen GPFans

Aanstaande zondag om 09:30 uur zal de tweede uitzending van Goedemorgen GPFans te zien zijn via ons YouTube-kanaal. Uiteraard wordt er uitgebreid teruggeblikt op de race en het raceweekend in Melbourne in zijn geheel. Voormalig Asian F3-kampioen Joey Alders en tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde zullen de kijkers voorzien van messcherpe analyses, bijgestaan door GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder komen Porsche-coureur Loek Hartog en GT3-coureur Daan Pijl voorbij in de uitzending, en is er weer de mogelijkheid om al je vragen te stellen via de livechat.