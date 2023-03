Remy Ramjiawan

Maandag 27 maart 2023 19:05 - Laatste update: 19:06

Voormalig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi suggereert dat Fernando Alonso nog vijf jaar kan blijven racen. De 76-jarige Braziliaan erkent dat de Spanjaard op leeftijd is, maar wijst ook naar de fysieke gesteldheid van de Aston Martin-coureur, die over vijf jaar, 46 jaar oud zou zijn.

Alonso nam aan het einde van 2018 afscheid van de Formule 1, na een mislukt avontuur bij McLaren. Het team kampte met enorm veel betrouwbaarheidsproblemen met de power unit van Honda en de Spanjaard vond het destijds wel welletjes. Uiteindelijk keerde de Spanjaard aan het begin van 2021 terug bij het team van Renault (Alpine) en liet hij zien nog altijd over het heilig vuur te beschikken. Dit jaar is Alonso in het Aston Martin groen te bewonderen en in de eerste twee races van het jaar, wist hij telkens het podium te vinden.

'Verrassing van het seizoen

"Hij is de verrassing van het seizoen. Het is een goede verrassing geweest voor de fans. Ik ben blij voor Fernando dat hij weer zo snel rijdt", zegt Fittipaldi bij Marca. Een geslaagde rentree is niet voor iedereen weggelegd, maar het is Alonso wel gelukt: "Het is moeilijk omdat Fernando zich twee jaar terugtrok uit de Formule 1, maar hij is sterk teruggekomen. Vorig jaar was hij bij Alpine en was hij behoorlijk sterk, maar nu is hij nog beter dan vorig jaar. Dat is geweldig voor het racen."

Motivatie is 'essentieel'

Alonso's derde plaats tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië zorgde voor zijn honderdste podiumplek en Fittipaldi wijst naar de winnaarsmentaliteit van de 41-jarige coureur. "Het eerste wat hij moet doen is zijn mentale en fysieke gezondheid behouden. Je moet fit en sterk zijn, maar motivatie is ook essentieel. Je moet gemotiveerd blijven om te concurreren en te winnen. En Fernando is extreem competitief", zo stelt Fittipaldi. Hij trekt dan ook de vergelijking met andere toppers: "Ik vergelijk hem met Roger Federer en zijn laatste twee jaar toen hij weer sterk was. Hij was veel beter dan de meeste andere spelers. Dat is de winnaarsmentaliteit, de mentaliteit en de motivatie. En Fernando is een goed voorbeeld."

Vijf jaar

In de twee jaar dat Alonso geen Formule 1 reed, richtte hij zich op andere racedisciplines en was daarin ook succesvol. "Hij wilde de Indy 500 winnen, dus ging hij naar Indianapolis en won bijna. Hij wilde Le Mans winnen en won Le Mans en nu wil hij weer competitief zijn in de Formule 1. Ik weet zeker dat Fernando's fysieke en mentale conditie hem in staat stelt om nog vijf jaar te rijden en competitief te blijven", aldus Fittipaldi.