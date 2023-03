Lars Leeftink

Jack Plooij denkt dat de kans van een overgang van Lando Norris naar Red Bull met het raceweekend groter wordt als Red Bull zo blijft domineren, de relatie tussen Max Verstappen en Sergio Pérez minder blijft worden en McLaren niet uit het huidige dal kan kruipen.

Norris is inmiddels al een paar jaar actief in de Formule 1 en heeft al meerdere malen aangegeven dat hij bij McLaren een poging wil wagen om wereldkampioen te worden. Dit wordt er gezien de prestaties van dit seizoen echter niet makkelijker op, aangezien het gat naar Red Bull Racing enorm is. Bij de regerend wereldkampioen lijkt het sinds Monaco vorig jaar niet meer te boteren tussen Verstappen en Pérez. Het contract van de Mexicaan loopt nog tot eind 2024.

Norris bij Red Bull?

Bij het Formule 1 Race Café van Ziggo Sport gaat Plooij in op de huidige situatie bij Red Bull Racing. De geruchten omtrent een vertrek van Norris bij McLaren worden steeds hardnekkiger, en volgens Plooij zou Red Bull Racing de jonge Brit graag zien komen. "Ik denk dat Red Bull hem heel graag zou willen hebben. Als Sergio (Pérez) nog een beetje blijft janken en piepen, zou het een heel goede oplossing zijn."

Contracten Pérez en Norris

Zowel Pérez als Norris hebben voorlopig nog contract bij hun huidige team. Pérez zit nog bij Red Bull tot eind 2024, omdat hij begin 2022 na de Grand Prix van Monaco een contractverlenging kreeg. Norris heeft nog contract tot eind 2025 bij McLaren, maar gezien de neerwaartste spiraal van het team en de ambities van Norris valt het niet uit te sluiten dat de Brit voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo achterna gaat. Voor nu verdedigen beide coureurs dit jaar nog de kleuren en auto van hun huidige team.