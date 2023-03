Lars Leeftink

Jeremy Clarkson heeft Formule 1-teams als Red Bull Racing en Mercedes beschuldigd van het feit dat ze niet genoeg risico nemen en er veel meer uit de huidige coureurs en auto's gehaald kan worden. Hierdoor is de sport er volgens de Brit niet spectaculairder op geworden.

In zijn column voor The Sun zegt Clarkson, vooral een bekend gezicht dankzij Top Gear, dat de coureurs en de teams er niet alles aan doen om het maximale uit de auto en de baan te halen. "Wij denken graag dat wanneer de rode lichten doven aan het begin van een Formule 1-race, elke coureur elke bocht en elk rechte stuk zo snel als menselijk en mechanisch mogelijk is, omzeilt. Dat is toch waar racen om draait? Het lijkt van niet."

Mercedes en Red Bull als voorbeeld

De Brit legt vervolgens uit wat hij bedoelt en betrekt daar onder meer Mercedes bij. "Toen Lewis Hamilton achter zijn teamgenoot, George Russell, kwam in de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorig weekend, loste George het probleem op door sneller te rijden. Waarom deed hij dat niet meteen vanaf de start van de race?" Ook Red Bull ontkomt niet aan de tirade van Clarkson. "En dan had je de Red Bulls. Om te voorkomen dat ze gingen racen, moest elke coureur dezelfde snelheid rijden."

Genoeg reden voor

Clarkson begrijpt waarom de teams dit doen, maar volgens hem draagt dit niet bij aan het spektakel waar fans naar uitkijken. "Ik weet dat daar saaie redenen voor zijn, bandenslijtage en het sparen van de motor en zo, maar ik vraag me af hoeveel mensen naar atletiek zouden kijken als ze dachten dat de helft van de deelnemers niet zo hard ging als ze konden. Om de levensduur van hun schoenen te verlengen."