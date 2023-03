Lars Leeftink

Maandag 27 maart 2023 13:15 - Laatste update: 13:20

Eerder vorige week leek het hele raceweekend in Australië, dat komend weekend op het programma staat, regenachtig, grijs en fris te gaan worden. Vooral de weersverwachting voor de race op zondag is inmiddels echter anders geworden.

Het raceweekend in Australië is het derde raceweekend van het seizoen 2023, nadat de Formule 1 eerder al races reed in Bahrein en Saoedi-Arabië. Deze races werden gedomineerd door Red Bull, dat met Max Verstappen en Sergio Pérez een een-tweetje noteerde. Ook beide pole positions gingen naar de regerend kampioen, waardoor het team voorlopig niks te vrezen heeft van de rest van het veld.

Weerbericht Australië

Het hele weekend in Melbourne zal de temperatuur ongeveer 18 graden Celsius zijn. Op vrijdag is er naast zon en bewolking ook 84% kans op regen, waardoor de eerste twee trainingen lastig zullen worden voor de teams en coureurs. Op zaterdag gaan de coureurs, volgens de huidige weersverwachtingen, geen zon zien. De kans op regen rondom de derde vrije training en kwalificatie is 60%, maar grijs zal het in ieder geval zijn. De regen die eerder nog was voorspeld op zondag, is compleet verdwenen. Er is momenteel 2% kans op regen, en met 20 graden Celsius en veel zon wordt het de warmste dag van het raceweekend.