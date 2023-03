Lars Leeftink

Lewis Hamilton, officieel zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, is tijdens een evenement van Petronas verwelkomd als 'achtvoudig wereldkampioen'. Het bedrijf doelt hierbij op het seizoen 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste titel veroverde. Het is duidelijk dat de Grand Prix van Abu Dhabi eind 2021 nog steeds leeft bij het team en haar sponsoren.

Het evenement, waar Hamilton bij aanwezig was, werd afgelopen weekend gehouden door Petronas. Het bedrijf is al jaren een belangrijke sponsor van Mercedes in de Formule 1. Tijdens het evenement roept de host van het evenement Hamilton het podium op. "Dames en heren, handen op elkaar en telefoons weg voor achtvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton!" Vervolgens is er gejuich te horen wanneer de Brit op het podium komt. Het was, ook gezien het feit dat de host vraagt om de telefoons weg te doen, waarschijnlijk niet de bedoeling dat deze beelden naar buiten zouden komen. De laatste tijd wordt het steeds meer duidelijk dat Mercedes als geheel het resultaat van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 nog niet heeft geaccepteerd.

Abu Dhabi 2021

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi eind 2021 leek Hamilton op dominante wijze de slotrace en dus ook het kampioenschap te winnen. Nicholas Latifi zette zijn auto echter tijdens de slotfase van de race in de muur, waardoor er een safety car op de baan moest komen. Michael Masi, toen wedstrijdleider, besloot dat alleen de auto's met een ronde achterstand die tussen Hamilton en Verstappen reden, erlangs mochten. De rest van de achterblijvers mocht dit niet, terwijl dit volgens de regels wel moet. Nadat de auto's erlangs waren gegaan, werd de race met nog een ronde te gaan hervat. Verstappen zou Hamilton tijdens die ronde uiteindelijk inhalen, waardoor hij de race en het kampioenschap won. Mercedes was niet blij met de beslissing van Masi, die uiteindelijk ook werd vervangen in 2022, maar het protest van het team leverde niks op. Verstappen bleef wereldkampioen, al is het wel duidelijk dat ze in het kamp van Mercedes de titel op naam van Hamilton hebben staan.