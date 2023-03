Lars Leeftink

Maandag 27 maart 2023 11:31 - Laatste update: 11:35

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft gesuggereerd dat er nog meer 'radicale beslissingen' moeten worden genomen als het team niet de verwachte vooruitgang boekt met de upgrades die in Imola gebruikt gaan worden.

De Silver Arrows hebben een moeilijke start van het nieuwe seizoen doorgemaakt, nadat ze besloten hun zerosidepods-concept dat ze vorig seizoen tot relatief weinig succes hanteerden, ook in 2023 te gebruiken. De problemen tijdens het eerste raceweekend van het seizoen 2023 in Bahrein waren zo duidelijk dat Wolff na de kwalificatie verklaarde dat er 'radicale' veranderingen nodig waren, wat al zinspeelde op een groot upgradepakket dat tijdens het raceweekend in Imola zal debuteren. Ondanks dat er ingrijpende wijzigingen nodig zijn, heeft Wolff suggesties om een 'W14B' te maken meteen verworpen, vanwege de beperkingen van de budgetcap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Teams werden begin 2023 als enige ingelicht van schrappen technisch reglement 2022'

Veranderingen op komst bij W14 Mercedes

Gevraagd of Mercedes een volledige verandering van het chassis voor 2024 overweegt, zei Wolff: "Als je het over het chassis hebt, is de vraag: heb je het over de monocoque (structuur van de auto) of hebben we het over al het andere eromheen? Ik denk dat veranderingen aan de monocoque van de auto vooral met één ding te maken heeft, en dat is dan vooral het gewicht. Ik denk dat de grootste winst die we moeten vinden, is hoe we meer downforce kunnen genereren over het hele circuit."

Komende tijd analyseren

Mocht deze aanpak niet werken, dan moeten er nog drastische maatregelen genomen worden. Dit weet ook Wolff. "Dit zijn de gebieden die we nu najagen, en als je in de komende maanden tot de conclusie komt dat dat de juiste weg was, dan gaat het zo verder. Als we zien dat dat niet genoeg is om echt uit te dagen aan het front, dan moeten er mogelijk radicalere beslissingen worden genomen." Voor nu zal het team zich focussen op het verslaan van Aston Martin en Ferrari in de strijd om P2 bij de constructeurs.