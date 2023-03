Lars Leeftink

De FIA heeft een drastische maatregel genomen. Het autosportorgaan heeft begin dit jaar een streep gezet door het technische reglement dat porpoising vanaf de Grand Prix van België 2022 moest verminderen. Dit technische reglement, ook wel TD39 genoemd, is nu teruggedraaid door de FIA.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Het is een bijzondere situatie, omdat de teams hier al van op de hoogte waren gebracht voorafgaand aan het seizoen. Terwijl de teams het dus weten, heeft de FIA dit nooit in een verklaring naar buiten gebracht richting de buitenwereld. Dit gebeurt nu dus voor het eerst in de vorm van een gerucht vanuit de media.

Geen verklaring FIA

Dat de FIA heeft besloten dat het technische reglement van vorig jaar niet meer nodig is, komt waarschijnlijk door de reglementen die begin 2023 zijn ingevoerd. Deze reglementen hebben ervoor gezorgd dat porpoising nagenoeg verleden tijd is, zelfs bij teams als Mercedes die er vorig jaar veel last van hadden. Omdat de FIA het niet naar de buitenwereld en alleen naar de teams heeft gecommuniceerd, weet niemand dus ook wat de verklaring precies is voor het terugtrekken van het reglement.

Porpoising

In 2022, toen de Formule 1 begon aan een nieuw tijdperk, bleek porpoising weer teruggekeerd te zijn in de Formule 1. Bijna elk team, op Red Bull Racing na, had er veel last van. Het was echter Mercedes dat vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Lewis Hamilton en George Russell fysieke ongemakken aan overhielden, flink begon aan te dringen op reglementen vanuit de FIA om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. De teams aarzelden, omdat ze vonden dat Mercedes zelf maar een oplossing moest vinden. Uiteindelijk besloot de FIA vanaf de Grand Prix van België 2022 nieuwe reglementen in te voeren, terwijl er in 2023 ook nieuwe reglementen werden doorgevoerd. Het bleek vrijwel direct te helpen, zeker de reglementen die in 2023 zijn doorgevoerd. De reglementen die vanaf de Grand Prix van België vorig jaar zijn ingegaan, zijn volgens de geruchten nu dus weer ingetrokken.