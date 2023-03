Brian Van Hinthum

Red Bull Racing heeft in de openingsfase van het seizoen de touwtjes stevig in handen in de Formule 1 en het lijkt erop dat de Oostenrijkse formatie in 2023 opnieuw vol voor de wereldtitel kan gaan. De Brit waarschuwt zijn team echter wel, daar de andere teams altijd zullen proberen om de koplopers af te remmen.

Voorlopig lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor het team van Red Bull. Na het geweldig verlopen 2022-seizoen, waarin zowel de coureurs- als de constructeurstitel werden binnengehaald, heeft de renstal uit Milton Keynes dit jaar de goede vorm en de snelheid meegenomen en lijkt er zelfs nog een groter gat met de rest van het veld geslagen. Dat blijkt uit de twee één-tweetjes die het team al wist noteren en uit het feit dat Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië zonder enige moeite van P15 naar P2 wist te stormen.

Groot gat met concurrentie

En dat betekent dan weer dat alle ogen op dit moment op het team van Horner en consorten zijn gericht. Red Bull is overal gebombardeerd tot de absolute topfavoriet voor het wereldkampioenschap, ook al hebben ze nog altijd te maken met een beperking van tijd in de windtunnel. Iets waarvan de Red Bull-leiding regelmatig zegt dat dat in het vervolg van het seizoen zeker nog de nodige uitwerking gaat hebben. Voorlopig lijkt het gat echter aardig groot en zullen ze zich diep van binnen nog geen al te grote zorgen maken.

Horner waarschuwt

Toch meent Horner dat zijn team niet op de lauweren moet gaan rusten en de ogen open moeten houden ten opzichte van de concurrentie. Volgens de Brit zullen zij namelijk sowieso proberen om het team af te remmen door bijvoorbeeld veranderingen in technische richtlijnen te bewerkstelligen. "Er is altijd iets, een technische richtlijn die wordt geïntroduceerd, een game changer. Je kan er vergif op innemen dat andere teams bedenken hoe ze ons langzamer kunnen maken", vertelt hij aan iNews. "Het is onderdeel van het spelletje. Als je het al vaker meegemaakt hebt, raak je eraan gewend en weet je hoe je ermee om moet gaan."