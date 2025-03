McLaren heeft het Formule 1-seizoen van 2025 geopend met een overwinning tijdens de Grand Prix van Australië. Lando Norris vertrok vanaf pole position en wist deze positie tot het einde succesvol te verdedigen. Max Verstappen deed een paar keer goed mee om de zege, maar Andrea Stella weet waar de Nederlander het heeft verloren.

McLaren werd na de wintertest in Bahrein door menigeen aangewezen als dé favoriet voor 2025 en in Melbourne wist het team ook daadwerkelijk aan deze verwachtingen te voldoen. Norris, en teamgenoot Oscar Piastri, reden een groot gedeelte van de race gezamenlijk aan kop. Hoewel Piastri in de slotfase spinde en een goed resultaat weggooide, wist Norris z'n auto wel op het asfalt te houden en de overwinning veilig te stellen. Verstappen probeerde ook mee te doen om de overwinning, maar kwam net tekort om een serieuze aanval te plaatsen. Teambaas Stella denkt wel te weten waarom Verstappen uiteindelijk niet mee kon doen om de zege.

Stella denkt te weten waar Verstappen overwinning verloor

"Ik denk dat hij [Verstappen] in de beginfase van de race misschien iets te veel van zijn banden heeft gebruikt om bij Lando in de buurt te kunnen blijven", zo vertelde Stella na afloop van de race in Melbourne aan de pers. "Hierdoor verloor hij iets van zijn tempo en konden wij een gat slaan dat op een gegeven moment gelijk stond aan een pitstop." Stella benadrukt dat hij dit niet perse ziet als een fout van Verstappen. "Ik denk dat hij op dat moment misschien iets te veel van zijn banden heeft gevraagd, maar ik denk dat elke coureur die om de overwinning vecht dat probeert en dan maar ziet wat er gebeurt met de banden."

Norris deelt eerste klap uit aan Verstappen in Melbourne

Verstappen finishte uiteindelijk als tweede en haalde daarmee 18 punten binnen voor het kampioenschap. Norris won de race in Melbourne en mocht daardoor 25 punten laten bijschrijven. Hierdoor gaat de Brit nu aan kop in het WK. Verstappen zal vanaf de Grand Prix van China, een sprintweekend die volgende week op het programma staat, moeten proberen de achtervolging in te zetten.

