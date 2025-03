Hoewel Max Verstappen liever als overwinnaar van de Grand Prix van Australië was afgevlagd, kan de viervoudig kampioen prima leven met een tweede stek. Zo waren de McLarens in zijn ogen echt een klap te snel en is het bandenbeheer van het papaja-oranje team een sterk wapen.

Verstappen begon de wedstrijd in Melbourne vanaf P3, maar wist Piastri direct te verschalken in de openingsronde. De Nederlander lag lange tijd op P2, maar maakte een klein foutje en kwam te wijd uit in bocht vier, waardoor de Australiër hem uiteindelijk weer kon passeren. Daarna begon het opnieuw te regenen en ontstond er chaos op de baan. Beide McLaren-coureurs gingen van de baan en enkele ronden later kwamen ze binnen voor intermediates. Ook Verstappen, die op dat moment aan de leiding lag, wisselde naar vers rubber. Uiteindelijk wist Verstappen in de slotfase van de race de tweede plek te veroveren en kon hij nog druk zetten op Norris, die aan de leiding ging. De McLaren-coureur hield echter het hoofd koel en won de eerste wedstrijd van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft gemaximaliseerd

"Ik heb het in ieder geval nog geprobeerd, maar het is heel lastig om dichtbij te komen hier. Ik moest gewoon wachten op een foutje misschien. Als hij dat nog had met nog twee ronden te gaan. Alsnog wel een heel goed resultaat voor ons", zo vertelt Verstappen bij Viaplay over de slotfase, waarbij hij aan het jagen was op Norris. Toen de baan aan het opdrogen was, bleek de MCL39 simpelweg te snel: "In die eerste stint hadden we natuurlijk geen enkele kans. Zij waren echt een stuk sneller. Toen probeerde ik gewoon uit de problemen te blijven en dat hebben we goed gedaan. De auto heel gehouden. Zonder schade teruggebracht en een tweede plek."

Bandentemperatuur

Het grote verschil tussen de RB21 en de MCL39 ligt volgens de Nederlander dan ook in het bandenbeheer: "Zij waren gewoon veel sneller. Mijn banden oververhitten gewoon sneller en dat zag je ook bij die andere teams achter ons. Die hebben hetzelfde probleem, McLaren heeft dat niet. Die kunnen gewoon net wat beter op de banden letten. Als die band er een beetje aangaat, die intermediates en dat is natuurlijk heel zacht rubber. Daar zie je gewoon dat ze een stuk sneller zijn, dan iedereen."

Gerelateerd