Max Verstappen wist zaterdag tijdens de kwalificatie beslag te leggen op de derde stek en dus mocht hij met McLaren-heren Lando Norris en Oscar Piastri mee naar de persconferentie. Het leverde aldaar na een grap van Verstappen een mooi moment op, waarbij met name Norris zijn lach niet in kon houden.

Op zaterdagochtend Nederlandse tijd ging de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië van start op Albert Park in Melbourne en zoals elke eerste kwalificatie van het jaar was het natuurlijk een sessie om enorm van te genieten. Verstappen, die het dit hele weekend toch behoorlijk lastig had, kwam in de kwalificatie uitstekend voor de dag en wist te maximaliseren met een derde stek. Wél moest hij zijn meerdere erkennen in de McLaren-rijders, die op gepaste afstand van Verstappen de voorste startrij wisten veilig te stellen voor de beste uitgangspositie op de grid.

Norris houdt het niet meer

Het betekende dat de drie heren gezamenlijk naar de persconferentie mochten om daar verslag uit te brengen van de zaterdag. Niet geheel onlogisch ging het er daar veel over de race van morgen, waar er toch een flinke bak regen voorspeld wordt. Nadat Norris en Piastri beiden uitgebreid antwoord gaven op wat ze daarvan verwachten, komt Verstappen als derde met een kurkdroog antwoord op de proppen: "Het is glad in de regen. Daar moeten we aan denken", zo klinkt het korte verdict. Piastri en met name Norris houden het niet meer en kunnen hun lach niet onderdrukken op de beelden die hier te zien zijn.

