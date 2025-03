De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië is de eerste echte serieuze krachtmeting van het nieuwe 2025-seizoen - en deze belooft spannender dan ooit te gaan worden. Op het Albert Park Circuit gaan de F1-coureurs uitmaken wie er met de eerste pole position van het jaar vandoor gaat. Maar waar, wanneer en hoe laat kun je de kwalificatie live kijken op tv of online?

Het Formule 1-circus is deze week neergestreken in Melbourne, waar het eerste raceweekend van 2025 op het programma staat. De openbare wegen van Albert Park zijn omgetoverd tot een semi-stratencircuit, waar de coureurs van vrijdag t/m zondag de strijd met elkaar aanbinden. De eerste serieuze krachtmeting is de kwalificatie, waar de rijders maximale risico's moeten nemen om die perfecte rondetijd eruit te persen. De inzet is pole position voor de Grand Prix van Australië op zondag. Max Verstappen zal natuurlijk hopen deze positie veilig te kunnen stellen, maar de regerend wereldkampioen heeft serieuze concurrentie van onder meer McLaren en Ferrari. Het belooft een bloedstollende sessie te worden. Wil je deze live volgen, dan moet je wellicht wel even een wekker zetten.

Hoe laat is de F1 kwalificatie in Australië?

De F1 kwalificatie voor de Grand Prix van Australië staat gepland op 15 maart 2025 om 06:00 uur (Nederlandse tijd) op het Albert Park Circuit in Melbourne. Hoewel de zon in Nederland zich dan nog niet laat zien, is het in Oceanië al in de middag en zal het kwik de 33 graden Celsius gaan aantikken. Of de zon zich in Australië dan wel laat zien, is nog maar de vraag, want er wordt de nodige bewolking voorspeld. Enfin, wil je de sessie live volgen, dan doe je er goed aan even tijdig een wekker te zetten. Wil je ook de derde vrije training live kijken, dan moet je al helemaal vroeg je bed uit. De laatste oefensessie vindt namelijk enkele uren voor de kwalificatie plaats - om 02:30 uur (Nederlandse tijd).

Tijdschema F1 Grand Prix Australië

Sessie Datum Tijd (CET) Eerste vrije training (VT1) Vrijdag 14 maart 2025 02:30 - 03:30 Tweede vrije training (VT2) Vrijdag 14 maart 2025 06:00 - 07:00 Derde vrije training (VT3) Zaterdag 15 maart 2025 02:30 - 03:30 Kwalificatie Zaterdag 15 maart 2025 06:00 - 07:00 Grand Prix Zondag 16 maart 2025 05:00 - 07:00

Waar is de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Australië?

Zoals gezegd vindt het eerste Formule 1-weekend van 2025 plaats in Australië. In Melbourne om precies te zijn. Er wordt gereden op het Albert Park Circuit, een semi-permanente baan. Delen van het circuit behoren normaliter tot de openbare weg. Het circuit heeft een lengte van 5,278 kilometer en een foutje kan vanwege de muren snel worden afgestraft. De snelste ronde op deze baan is in handen van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2024 in zijn Ferrari een 1:19.813 neer. De hoofdrace werd in datzelfde jaar gewonnen door Carlos Sainz, destijds teamgenoot van Leclerc bij Ferrari. Verstappen won één keer in Melbourne, in 2023.

Kwalificatie F1 gratis kijken op tv

Voor fans die geen abonnement hebben is er dit weekend goed nieuws. De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië is live gratis te bekijken op televisie. Je moet dan wel even afstemmen op RTL Deutschland, het tv-kanaal van onze oosterburen. De Duitse zender heeft voor het seizoen van 2025 een samenwerking met Sky Sports Deutschland, waardoor het een aantal races en kwalificaties gratis op het openbare kanaal mag uitzenden. De kwalificatie in Australië maakt onderdeel uit van deze deal en is dus gratis op tv te bekijken. In Nederland is RTL Deutschland voor Ziggo-klanten te vinden op kanaal 58. Klanten van KPN stemmen af op kanaal 47. Klanten van Odido kunnen in hun Online TV-app afstemmen op kanaal 397.

Waar de F1 live kijken op tv of via stream?

De Formule 1 is dit weekend natuurlijk ook op de vertrouwelijke manier te volgen. Zo kijk je alle racesessies volledig live - en voorzien van Nederlands commentaar - bij Viaplay of via F1 TV. Bij beide partijen dien je wel in het bezit te zijn van een abonnement om de sessies, en dus ook de kwalificatie, te kunnen bekijken. Bij F1 TV kun je een abonnement nu 7 dagen uitproberen en zodoende kun je het hele raceweekend in Australië gratis kijken! Zowel Viaplay als F1 TV bekijk je eenvoudig op je tv, smartphone, tablet, laptop of computer.