Max Verstappen en Red Bull Racing beleven absoluut nog niet het gehoopte weekend in Australië en in VT2 kwam de Nederlander niet verder dan P7. Verstappen erkent dat er problemen aanwezig zijn, maar vraagt zich af of die wel makkelijk op te lossen gaan zijn gedurende het weekend.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Balans niet zo slecht

Die lijn lijkt in 2025 volledig doorgetrokken te worden en in Australië hebben de Red Bulls het vooralsnog lastig gehad in de vrije trainingen. Verstappen worstelde zichtbaar met de grip van zijn nieuwe auto en kwam uiteindelijk niet verder dan een teleurstellende P7. Na afloop reageert hij bij Sky Sports over zijn vrijdag: "De balans was niet eens zo slecht. Er waren geen grote problemen. Toch was er op de één of andere manier geen grip te vinden op alle vier de banden. Vooral in sector één en de laatste sector. Dat betekent natuurlijk dat we er op dit moment nog niet bijstaan."

Niet makkelijk op te lossen

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag of het probleem gemakkelijk opgelost kan worden gedurende dit weekend: "Het probleem is dat het niet echt zorgt voor grote problemen in de balans. Ik denk dat het best lastig wordt om het op te lossen. Het is alleen niks dat ik niet verwacht had toen we hierheen kwamen. Ik ben niet positief of negatief verrast met de snelheid die we op dit moment laten zien", zo besluit de viervoudig wereldkampioen over zijn vrijdag op Albert Park.

