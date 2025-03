Max Verstappen begon het F1-seizoen 2025 met de vijfde tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië. Het is nog lastig te zeggen waar Red Bull Racing staat in de pikorde en of ze de problemen die tijdens de wintertest boven kwamen drijven, kunnen oplossen. De regerend wereldkampioen ging tevens in op de verwachte regen.

Red Bull maakte geen vlekkeloze testdagen mee in Bahrein en legde daardoor minder kilometers af dan wie dan ook. Ze hebben om die reden ook het minst geleerd over hun nieuwe auto voor dit jaar. De RB20 werd geteisterd door balansproblemen, maar Verstappen wist desondanks de titel te pakken. Het is nog niet duidelijk of ze dit pijnpunt hebben kunnen oplossen met de RB21. Wat wel duidelijk is, is dat het hele veld weer ontzettend dichtbij elkaar zit. Lando Norris was het snelst in VT1 met een 1:17.252 voor de verrassende Williams van Carlos Sainz. Charles Leclerc en Oscar Piastri zaten ook dichtbij Norris, terwijl Verstappen de top vijf completeerde. Zeven verschillende teams bevonden zich in de top negen.

Auto bestuurbaarder maken

"Ik bedoel, we gaan ons best doen om het zo competitief mogelijk te maken", antwoordde Verstappen op de vraag of Red Bull genoeg tijd heeft om problemen van de auto van dit seizoen op te lossen, als de focus ook snel zal liggen op de bolide van 2026. "Natuurlijk zitten we in het allerlaatste jaar van deze reglementen, dus tot op een bepaald punt, en ik weet niet wanneer dat is, concentreer je je op dit seizoen, en op een gegeven moment ga je de focus leggen op iets compleet anders. We gaan [deze auto] bestuurbaarder maken, maar Bahrein was compleet anders vergeleken met wat we hier hebben, dus het is lastig om te zeggen of het volledig opgelost is of niet. We zullen gewoon geduld moeten hebben en maar zien hoeveel we kunnen terugpakken."

De Nederlander was daarna duidelijk over de weersomstandigheden. Er wordt zondag regen verwacht, maar dat wil hij eigenlijk liever niet. "Ik zou graag willen dat het dan droog is, want dat is gewoon fijner, ook voor de fans. Maar als het nat is, is het nat."

