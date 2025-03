Op de vooravond van de Grand Prix van Australië laat Max Verstappen direct weten waar zijn aandacht op gericht is, en dat is vooral niet de media. Tijdens de persconferentie in Melbourne opperde de Nederlander zelfs, voor de grap, of Oscar Piastri niet al zijn media-uitlatingen voor hem wil doen. Desnoods wordt er een contract opgesteld.

Voor Verstappen ligt de focus op de acties op de baan, en daarin heeft Red Bull nog flink wat werk aan de winkel, zo liet de viervoudig kampioen al weten. De RB21 is een stap in de goede richting, maar het team is nog lang niet waar het wil zijn. Dr. Helmut Marko verklaarde eerder al dat de wagen zo’n drie à vier tienden sneller is dan de voorganger, maar de vraag zal zijn hoe snel de MCL39 van McLaren is. Die wordt namelijk door de paddock getipt als snelste wagen van het veld.

Verhouding tussen strategie en stuurmanskunsten

Aan Verstappen en Oscar Piastri wordt op de persconferentie gevraagd wat de verhouding is tijdens de race tussen wat het team aan strategie kan doen en hoeveel invloed de coureurs daarop hebben. "Ik denk dat het altijd belangrijk is om slim te rijden en uiteindelijk snel te zijn, wat de strategie meestal iets makkelijker maakt, als je dat kunt doen. Maar weet je, dat is ook waarom we een team van honderden mensen in de fabriek hebben. Natuurlijk doen ze niet allemaal strategie en dergelijke, maar het is waarom je die teams hebt, om je elke kans op succes op de baan te geven. Het is dus een combinatie van alles", legt Piastri uit.

Piastri wil deal maken met Verstappen

De vraag wordt daarna aan Verstappen gesteld, maar die kan zich wel vinden in de uitlating van Piastri: "Geweldig. Dus, niets aan toe te voegen." Daarop ziet Piastri wel een handeltje: "Als je betaalt, kan ik al je antwoorden geven." De Limburger ziet daar ook wel iets in en grapt over de contracten die Piastri de afgelopen jaren heeft getekend. Zo kondigde Alpine Piastri in 2022 aan als vervanger van Fernando Alonso, maar kwam de McLaren-coureur op X daarop terug en stelde hij dat er helemaal geen contract was. In de tussentijd had de Australiër namelijk al een verbintenis met McLaren getekend. Dit weekend kwam daar de contractverlenging van de 23-jarige bij. Verstappen haakt daar dan ook op in: "Ja, ik bedoel, dat zou eigenlijk... Wil je een contract tekenen? Je bent er goed in. We kunnen gewoon een kleine bijlage maken."

