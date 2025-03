In Melbourne begint niet alleen het Formule 1-seizoen, maar ook de Formule 3 en Formule 2 trappen hun jaar af in de Australische stad. Voor Jak Crawford (Aston Martin-junior), Kush Maini (Alpine-junior), Max Esterson, Sami Meguetounif, Amaury Cordeel en Alex Dunne (McLaren-junior) wordt het echter een valse start. Het zestal zakt namelijk al tien plaatsen op de startgrid vanwege overtredingen tijdens de wintertest.

Waar de Formule 1 zijn testdagen in Bahrein afwerkte, deden de Formule 2 en Formule 3 dat in Barcelona. Drie teams—DAMS, Trident en Rodin—brachten tijdens de testdagen modificaties aan bij een van hun wagens. Het ging om sensoren die op de auto's waren geplaatst om data te verzamelen, iets wat ten strengste verboden is. De informatie die daaruit voortvloeit, kan namelijk een aanzienlijk voordeel opleveren voor die teams. De FIA heeft daarom ingegrepen.

Verdict stewards

De stewards waren onverbiddelijk en legden de teams een boete van €10.000 per overtreding op. Daarnaast werden ook technische sancties opgelegd, aangezien vier wagens zelfs moesten worden aangepast om een mogelijk verkregen voordeel te neutraliseren. "Het Formule 2-kampioenschap is gebaseerd op een enkel chassis en een enkele motor. Aerodynamische gegevens worden door de chassisfabrikant aan alle teams verstrekt. De technische reglementen beperken specifiek hoe de externe luchtstroom mag worden gemeten. Daarnaast is het wijzigen van een standaardonderdeel alleen toegestaan volgens de reglementen, de gebruikershandleidingen of een technisch bulletin. Het aanpassen van een onderdeel om een sensor te plaatsen (inclusief de buis voor het doorgeven van luchtdruk en de sensor zelf) is verboden", zo staat in het document van de stewards.

Testtijd

Niet alleen werd de sportieve straf van tien plaatsen op de startgrid uitgedeeld, ook werd testtijd van de drie betrokken teams afgenomen. "De stewards raden sterk aan om de baantijd tijdens de volgende promotorstest (in Bahrein, voorafgaand aan de tweede ronde van het kampioenschap) te beperken tot slechts twee dagen. De stewards bevelen de promotor bovendien aan te bepalen op welke dag het team wordt uitgesloten." Daarnaast krijgen de overige teams tijdens de volgende test in Bahrein wél de mogelijkheid om de sensoren te gebruiken. "De stewards bevelen echter aan dat de technisch gedelegeerde de aanvraag van [Rodin/DAMS/Trident] niet accepteert", aldus de stewards.

Rodin trekt het boetekleed aan

Rodin Motorsport heeft op X het boetekleed aangetrokken. "Hoewel de betreffende wijziging geen prestatievoordeel opleverde, erkennen we dat deze niet binnen de technische reglementen viel en per vergissing werd doorgevoerd, in de overtuiging dat deze binnen de voorgeschreven regels paste. Wij hanteren de hoogste normen van integriteit en nemen volledige verantwoordelijkheid voor deze fout. We bieden onze excuses aan Amaury en Alex aan, aangezien deze straf hun raceweekend en verdere tests in Bahrein beïnvloedt, zonder dat zij daar schuld aan hebben."

