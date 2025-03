Hoewel Max Verstappen op de persconferentie in Australië liet weten dat hij geen wonderen dit weekend verwacht en dat McLaren de dienst uit zal gaan maken, is dr. Helmut Marko een stuk positiever. Volgens de adviseur van Red Bull is het glas bij de 'Verstappens' vaker half leeg, terwijl de Oostenrijker in gesprek met F1-insider juist wijst op de positieve signalen over de RB21.

Na afloop van de testdagen in Bahrein liet Verstappen weten dat de wintertest positief was verlopen, maar dat het team niet zover was als van tevoren gedacht. Daarnaast kampte het Oostenrijkse team zelf ook met een aantal problemen, wat kostbare tijd heeft gekost tijdens de wintertest. Zo had Liam Lawson last van een waterdrukprobleem toen hij de baan op mocht, en Verstappen kon urenlang toekijken toen er motorproblemen waren.

Glas is half vol bij Marko, half leeg bij Verstappen

Marko erkent dat Red Bull niet over de snelste wagen beschikt, maar ziet ook positieve signalen. "De Verstappens zijn eerder pessimistisch, ik ben eerder een optimist. Bij hen is het glas op dit moment half leeg, bij mij is het half vol. In de tests was McLaren over het algemeen beter. Als Bahrein de seizoensopener was geweest, hadden ze zeker een dubbelslag geslagen," zo is Marko realistisch. Toch heeft Red Bull met de RB21 veel kwaaltjes van de RB20 kunnen verhelpen. "Bij ons is er nog ruimte voor verbetering. Donderdag liep goed, maar daarna was alles nog suboptimaal. Sommige nieuwe onderdelen werkten, andere iets minder. Maar het goede nieuws is: de auto reageert op veranderingen in de set-up. Dat betekent dat we, in tegenstelling tot vorig seizoen, nu in staat zouden moeten zijn om de auto altijd in een goed werkvenster te krijgen. Dat was de grote zwakte in 2024 en toch is Max wereldkampioen geworden."

Max-factor

De adviseur wijst ook naar de luxepositie van het team. Zo hoeft Red Bull niet per se de snelste wagen te bouwen, zolang het maar op gelijke hoogte staat met het snelste team, vermoedelijk McLaren. "Als we met onze verbeteringen misschien nog maar twee, maximaal drie tienden achter liggen, komt de Max-Verstappen-factor in het spel. Max is in staat om in de race gemiddeld drie tienden per ronde sneller te rijden dan de rest. Daarom denk ik dat we zeker niet kansloos zijn," aldus Marko.

