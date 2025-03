Leuk nieuws voor het team van McLaren en voor Oscar Piastri zo vlak voor het seizoen: het contract van de Australische rijder is namelijk met meerdere seizoenen verlengd. Piastri lag tot dit moment nog tot 2026 vast en dus heeft het papaya-team een uitstekende slag weten te slaan.

Oscar Piastri komt sinds 2023 uit voor de Britse formatie. Na een indrukwekkende juniorcarrière, waarin hij titels won in zowel de Formule 3 (2020) als de Formule 2 (2021), maakte hij zijn F1-debuut bij McLaren als teamgenoot van Lando Norris. De Aussie viel al snel op met zijn volwassen rijstijl en consistente prestaties. In zijn eerste seizoen behaalde hij meerdere top 10-finishes en zelfs een sprintrace-overwinning in Qatar, waarmee hij zijn potentieel als toekomstig topcoureur bevestigde. Ook in 2024 ontwikkelde hij zich goed door en leek hij zich zelfs even in de strijd met Norris te mengen. Bovendien pakte hij zijn eerste zege in Hongarije.

Piastri verlengt

Voor 2025 hoopt Piastri wederom een gooi te gaan doen naar de titel en als blijk van vertrouwen heeft McLaren nu de na 2026 aflopende deal van de talentvolle coureur verlengd, waardoor hij nu voor 'meerdere jaren' vast blijft liggen bij het team van Zak Brown. In het officiële bericht wordt er uiteraard niks over gezegd, maar in de Britse media wordt er geschreven dat Piastri met zijn nieuwe verbintenis net zo veel gaat verdienen als teamgenoot Norris: om en nabij de 23 miljoen euro per jaar. "Het is fantastisch om Oscar zijn langere verblijf bij McLaren te bevestigen. Niet alleen is hij een ontzettend getalenteerd coureur, zijn werklust en chemie met zijn teamgenoot maakten het een no-brainer om hem te verlengen. We hebben de beste line-up op de grid en in de afgelopen seizoenen hebben we gezien wat voor waarde Oscar zowel op als naast de baan heeft", zo klinkt het trots vanuit McLaren-CEO Zak Brown.

