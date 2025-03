In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een gewaagde bewering van Jack Plooij. Volgens de Ziggo Sport-analist is het al in kannen en kruiken dat Max Verstappen vanaf 2026 voor het team van Mercedes gaat rijden. Jos Verstappen denkt daar echter heel anders over, zo blijkt uit zijn reactie op social media. Verder heeft Helmut Marko gereageerd op de geruchten dat Max Verstappen onder zijn contract bij Red Bull Racing uit wil, en verwacht Mika Häkkinen in 2026 de rentree van een bekende naam uit de Formule 1. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Plooij weet het zeker: "Verstappen rijdt in 2026 gewoon voor Mercedes"

Jack Plooij lijkt het zeker te weten: de Ziggo Sport-presentator verwacht dat Max Verstappen in 2026 voor het Formule 1-team van Mercedes zal rijden. Dat vertelt aan tafel bij het Race Café van Ziggo Sport. "Contracten zijn om verbroken te worden. Als die auto niet presteert en met alle prestatieclausule en zo, mag hij er gewoon uit", klinkt het. Het is allang rond, hij rijdt gewoon in 2026 voor Mercedes." Ook Aston Martin zou interesse hebben in de verdiensten van Verstappen. Meer lezen over de transfergeruchten? Klik hier.

Jos Verstappen reageert kraakhelder op bewering Jack Plooij over Max naar Mercedes in 2026

Jos Verstappen heeft met een heldere boodschap gereageerd op de bewering van Jack Plooij, dat Max Verstappen vanaf het Formule 1-seizoen van 2026 voor het team van Mercedes zal gaan rijden. "Contracten zijn om verbroken te worden. Als die auto niet presteert en met alle prestatieclausule en zo, mag hij er gewoon uit. Het is allang rond, hij rijdt gewoon in 2026 voor Mercedes", stelde Plooij bij het Race Café. Jos Verstappen moest er niets van weten: "Jack, Jack, Jack. Wat een onzin vertel jij", leest het. Meer lezen over de reactie van Jos Verstappen? Klik hier.

Jack Jack Jack. Wat een onzin vertel jij — Jos Verstappen (@MaVic009) March 8, 2025

Marko reageert op geruchten over vermeende eis voor contractontbinding van Verstappen

Helmut Marko bevestigt dat de zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voor de rechter moet komen, en gaat in op de geruchten dat Max Verstappen zou eisen dat zijn contract vroegtijdig wordt ontbonden. Met name Aston Martin en Mercedes zouden in de startblokken staan om hier op in te springen. "Elke teambaas van een topteam die voor de wereldtitel wil vechten, moet geïnteresseerd zijn in Max", vertelt Marko bij OE24. "Maar wij willen nu de vijfde wereldtitel met hem winnen." Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier.

Häkkinen acht rentree Schumacher in de Formule 1 nog altijd goed mogelijk

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is van mening dat Mick Schumacher nog altijd kans maakt om een rentree in de Formule 1 te maken, als hij maar met de juiste personen in de paddock praat. "Ik denk dat hij nog steeds een kans heeft om terug te keren in de Formule 1", citeert PlanetF1. "De deur staat nog open. Je moet gewoon met de juiste mensen praten. Hij heeft ervaring in de Formule 1 en ervaring uit andere raceklassen. En hij is jong. Dat zijn allemaal goede dingen, allemaal positieve factoren." Meer lezen over de voorspelling van de Fin? Klik hier.

Herbert verwacht dat Hamilton en Leclerc elkaar zullen motiveren

Johnny Herbert is van mening dat Ferrari kan profiteren van het feit dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton elkaar aankomend seizoen waarschijnlijk tot het uiterste zullen pushen. "Ik denk dat het twee kanten opwerkt", aldus Johnny Herbert bij CasinoApps.com. "Als je een snelle coureur achter je hebt, krijg je eigenlijk een klap in je gezicht. Je weet dat je teammaat er bovenop zal zitten en je zal gaan pushen. Dat motiveert om zelf ook dat extra beetje te pushen. Soms profiteert het team daarvan, omdat de coureur het beste in elkaar naar boven halen." Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier.

Gerelateerd