Johnny Herbert is van mening dat Ferrari kan profiteren van het feit dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton elkaar aankomend seizoen waarschijnlijk tot het uiterste zullen pushen.

Lewis Hamilton heeft de overstap naar Ferrari inmiddels afgerond en maakt zich op voor de start van zijn eerste seizoen in Italiaans dienstverband. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt naast Charles Leclerc: het wonderkind van Ferrari en al jaren de grote man binnen het team. Het wordt daarom interessant om te zien wat voor dynamiek er zal ontstaan tussen de twee. Kunnen ze elkaar pushen? Blijft één van twee achter of wordt het hommeles en drama achter de schermen?

Artikel gaat verder onder video

Twee kanten

"Ik denk dat het twee kanten opwerkt", aldus Johnny Herbert bij CasinoApps.com.. "Als je een snelle coureur achter je hebt, krijg je eigenlijk een klap in je gezicht. Je weet dat je teammaat er bovenop zal zitten en je zal gaan pushen. Dat motiveert om zelf ook dat extra beetje te pushen. Soms profiteert het team daarvan, omdat de coureur het beste in elkaar naar boven halen."

Een krachtig wapen

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Ik denk dat het positief is [voor Ferrari] dat ze Charles aan boord hebben. Er gaan intern wat spelletjes gespeeld worden. Toen Charles voor het eerst binnenkwam bij Ferrari met Sebastian Vettel, nam hij het team over van Sebastian. Dat moeten we ons altijd herinneren. Lewis zal daar voor waken. Aan het eind van de dag is motivatie het meest krachtige wapen."

Gerelateerd