Jos Verstappen heeft met een heldere boodschap gereageerd op de bewering van Jack Plooij, dat Max Verstappen vanaf het Formule 1-seizoen van 2026 voor het team van Mercedes zal gaan rijden.

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven de kop op steken. De viervoudig wereldkampioen wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin in 2026, maar ook Mercedes wordt regelmatig als mogelijke nieuwe werkgever genoemd. Verstappen ligt tot en met eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar als de Oostenrijkse formatie dit seizoen opnieuw niet lekker uit de verf komt, is het niet ondenkbaar dat de Limburger zijn mogelijkheden in kaart gaat brengen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen naar Mercedes in 2026?

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen blijven de kop op steken. De viervoudig wereldkampioen wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin in 2026, maar ook Mercedes wordt regelmatig als mogelijke nieuwe werkgever genoemd. Verstappen ligt tot en met eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar als de Oostenrijkse formatie dit seizoen opnieuw niet lekker uit de verf komt, is het niet ondenkbaar dat de Limburger zijn mogelijkheden in kaart gaat brengen.

Jack Plooij doet er vervolgens nog een schepje bovenop: "Contracten zijn om verbroken te worden. Als die auto niet presteert en met alle prestatieclausule en zo, mag hij er gewoon uit. Het is allang rond, hij rijdt gewoon in 2026 voor Mercedes."

Jos Verstappen reageert

Jos Verstappen heeft op het socialmedia-platform X inmiddels gereageerd onder het desbetreffende fragment: "Jack, Jack, Jack. Wat een onzin vertel jij", zo leest de heldere boodschap van de voormalig Formule 1-coureur.

Jack Jack Jack. Wat een onzin vertel jij — Jos Verstappen (@MaVic009) March 8, 2025

Gerelateerd