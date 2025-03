Het Formule 1-seizoen wordt volgende week afgetrapt met de Grand Prix van Australië. Wie heeft de beste papieren om in Melbourne het nieuwe jaar in de koningklasse met een overwinning af te trappen?

Het aanstaande raceweekend in Australië zal voor het eerst een goed beeld geven van wat in eerste instantie de onderlinge verhoudingen zijn tussen de tien Formule 1-teams. De testdagen in Bahrein hebben een voorzichtig beeld van de pikorde gegeven, maar alleszeggend is dit absoluut niet. Zo lijkt in ieder geval Sauber het opnieuw niet goed voor elkaar te hebben, en veel experts en analisten zijn het erover eens dat McLaren het beste uit de verf is gekomen.

Wie heeft de beste papieren?

De verschillen tussen Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes lijken minimaal. Ook Max Verstappen zelf denkt dat het McLaren is dat momenteel de beste wagen heeft. Volgens de viervoudig wereldkampioen zal zijn team in Australië niet mee kunnen doen om de overwinning. Een flinke uitspraak, maar is het ook waar? Laat hieronder weten welk team volgens jou de grootste kans heeft om het Formule 1-seizoen van 2025 met een overwinning te beginnen.