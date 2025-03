Yuki Tsunoda kreeg het afgelopen jaar een domper van jewelste op zijn neus toen niet hij, maar Liam Lawson kreeg te horen dat hij de vervanger van Sergio Pérez zou gaan worden. Helmut Marko legt uit hoe die keuze tot stand kwam en besprak onder meer de toekomst die de Japanner nog heeft in de sport.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Bij Red Bull ging men dus nadenken over stappen en wie men in 2025 naast Max Verstappen wou hebben.

De vervelende boodschap

De meest logische keuze was natuurlijk Tsunoda, die al lange tijd voor het zusterteam van Red Bull reed en dus de ervaring inmiddels had om door te schuiven naar de hoofdmacht. De teleurstelling was dan ook gigantisch toen men niet voor Tsunoda, maar voor de veel minder ervaren Lawson koos: "Ik kan me niet helemaal meer herinneren wanneer we Yuki precies hebben geïnformeerd, maar het was vooral een kwestie van mentale kracht. En rond Mexico had Yuki jammer genoeg twee crashes en deed Liam het juist heel goed. Daardoor hebben we min of meer naar alle feiten gekeken en naar de redenen om Liam te kiezen", zo legt hij uit tegenover Motorsport.com.

Toekomst Tsunoda

Nu hij niet doorgeschoven is, wordt het tijd om serieus de toekomst van Tsunoda onder de loep te nemen. Marko stelt dat het nog niet voorbij hoeft te zijn voor zijn coureur: "Nou ja, hij moet het zelf laten zien. Hij heeft een jonge, snelle teamgenoot naast zich en het gaat om zijn eigen toekomst. Dus ja, hij moet zichzelf vooral motiveren. Als hij het goed doet, dan is er nog een toekomst voor hem. Maar als hij het niet goed doet, dan is er misschien geen kans meer voor hem in de Formule 1."

