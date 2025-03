Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen legt Mercedes-kopman George Russell uit dat hij aan een nieuw hoofdstuk bij de Zilverpijlen gaat beginnen. Zonder Lewis Hamilton aan boord komt het neer op de 27-jarige Engelsman die in gesprek met de BBC stelt dat hij niet van plan is om te buigen voor Max Verstappen.

Afgelopen jaar in Qatar ontbrande het tussen Russell en Verstappen. Het duo kwam elkaar tegen tijdens de kwalificatie, waarbij Russell vol gas op Verstappen kwam ingereden. De Nederlander zat nog in zijn outlap en kon net op tijd plaatsmaken voor de aanstormende Russell. Laatstgenoemde was echter van mening dat het een zeer gevaarlijke situatie was en lobbyde volgens Verstappen bij de stewards om een straf voor de viervoudig kampioen. Die kwam er en Verstappen gaf aan dat hij nog nooit iemand zo hard bezig zag om hem een straf aan te naaien. Vanaf dat punt is het tussen het duo alleen maar bergafwaarts gegaan.

Rol van kopman Mercedes op zich nemen

Met de achttienjarige Kimi Antonelli in de andere Mercedes, zal het team leunen op Russell. "Ik ben er vrij open in, ik wil het opnemen tegen de allerbesten. Met al die veranderingen [Lewis Hamilton vertrokken red.] gaan we nu ons eigen verhaal schrijven. Het is een nieuw hoofdstuk en ik voel echt niet ineens extra verantwoordelijkheid. Ik voel dezelfde verantwoordelijkheid als voorheen: ik ben een coureur en moet die auto besturen en dat zo snel mogelijk", legt hij uit.

Lewis verslagen

Russell heeft de afgelopen jaren samen met Hamilton de kleuren van Mercedes verdedigt en was de zevenvoudig kampioen veelvuldig de baas. Dat ziet hij voorlopig dan ook als zijn grootste prestatie. "Aan het einde van 2021, statistisch gezien en ook in de vorm van perceptie, was Lewis de beste coureur aller tijden. Ik heb drie jaar tegen de grootste coureur aller tijden gereden en ik ben voor hem gefinisht." Hij is dan ook van mening dat hij klaar is voor de nieuwe rol: "Ik heb niet het idee dat mijn rijkwaliteiten ter discussie staan, ik heb dat in ieder geval niet gedaan."

Meningsverschil met Verstappen

Mocht Russell voor de titel willen gaan, dan komt hij hoogstwaarschijnlijk Verstappen tegen op zijn pad. "Elk team wil de snelste coureur in hun auto hebben. Over de afgelopen drie jaar was Max de beste coureur. Ik heb niet een specifieke benadering voor Max. Zowel op de baan als daarbuiten. Voor mij is hij gewoon een van de andere coureurs", vindt Russell. Het strijdje tussen het duo is de Engelsman nog niet vergeten: "We hebben onze meningsverschillen gehad aan het einde van vorig jaar. Het was een schande dat dit zo heeft uitgepakt, maar zo is het leven. We zijn hier niet om beste vrienden te zijn, we zijn hier voor de competitie. Als we elkaar op de baan tegenkomen, dan zal ik met hem vechten op de manier zoals ik dat vorig jaar ook zou doen. Er zijn dingen achter de schermen gezegd en de dag erna zijn er ook dingen in de publiciteit gezegd. Die uitspraken gingen voor mij simpelweg te ver en het was totaal onnodig. Ik denk niet dat het zozeer belangrijk was om tegen hem op te staan, maar het zijn gewoon waarden die ik in het leven hoog houd."

Mensen buigen normaal gesproken voor Max

Ook vindt Russell dat Verstappen moet weten dat hij niet alleen op de baan is: "Mensen buigen normaal voor hem, maar dat is niet hoe ik met hem omga. Het was echt niet omdat dit nu toevallig Max is. Als iemand anders tegen mij zou praten op die manier, op de baan of daarbuiten, of zelf buiten de Formule 1, dan is dit de manier hoe ik erop reageer."

