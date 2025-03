Adrian Newey gaat dit seizoen aan het werk voor Aston Martin, nadat hij jaren als ontwerper de auto's zou bedenken die Sebastian Vettel en Max Verstappen tot viervoudig wereldkampioen hebben gemaakt. Waar gaat de Brit zich als eerste op focussen?

Newey kan namelijk vanaf vandaag, 3 maart 2025, aan de slag bij Aston Martin. De Brit kondigde gedurende het seizoen 2024 aan dat hij zou vertrekken aan het einde van 2024, maar achter de schermen was hij al een tijdje niet zo nauw meer betrokken bij het ontwerp van de auto van Red Bull Racing in F1 en was hij vooral met de Hypercar bezig.

Newey over eerste focus

In de F1-podcast van de BBC gaat Newey in op zijn eerste focuspunt als hij in maart voor het eerst aan het werk gaat voor Aston Martin. “Ik kijk er gewoon naar uit en wat zal zijn, zal zijn. Het eerste doel is echt om iedereen hier te leren kennen, te begrijpen hoe iedereen werkt en proberen mezelf met iedereen te integreren. Het is praten met de coureurs, het is praten met mijn collega-technici, proberen ideeën van hen over te nemen. Die creatieve stroom op gang brengen.”

