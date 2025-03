Afgelopen weekend was IndyCar in St Petersburg voor de eerste race van het seizoen 2025. IndyCar is de Amerikaanse raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uitkomt. De stand van zaken in 2025 na voor afgelopen weekend.

VeeKay is in 2025 wederom actief in IndyCar, dit jaar namens Dayle Coyne Racing nadat eind 2024 zijn contract bij Ed Carpenter Racing werd beëindigd. De Nederlander eindigde de afgelopen jaren net buiten de top tien en reed een paar ijzersterke races, maar in de top tien van het kampioenschap eindigen is de Nederlander nog niet gelukt. Wordt dit het seizoen waarin het hem gaat lukken?

Stand IndyCar 2025

Het seizoen werd geopend in St Petersburg, waar het Alex Palou was die de eerste race van het seizoen na honderd rondjes op zijn naam schreef. Het was vooral een strategische race zonder al te veel inhaalacties. Scott Dixon werd tweede, Josef Newgarden derde. VeeKay begon vanaf P12 en zou uiteindelijk op een keurige negende plaats eindigen en meteen 22 punten scoren.

Palou gaat in het klassement dus ook aan de leiding, voor Dixon, Newgarden, Scott McLaughlin, Kyle Kirkwoord, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist, Christian Lundgaard, VeeKay en Alexander Rossi. Honda heeft 95 punten verzameld tijdens het eerste weekend, terwijl Chrevolet 68 punten noteerde.

A one-two @CGRTeams punch at the top 👊 pic.twitter.com/nRLL91YlYZ — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 3, 2025

