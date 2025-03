De streamingdienst van de Formule 1, F1 TV, introduceert een premium-abonnement waarmee klanten de koningsklasse in 4K kunnen bekijken. Stefano Domenicali wil hiermee een dienst verlenen aan de fanatieke fans, die al een tijdje wachten op een verbeterd beeldsignaal.

Vorige week bleek al dat er in Nederland werd getest met het 4K-signaal. Enkele gebruikers van Tweakers meldden dat de bitrate van het Formule 1-signaal via Apple TV 4K was gestegen van 6 Mbit/s naar 14 Mbit/s. De FOM had zelf echter niets meegedeeld over het signaal, maar het lijkt dus een test te zijn geweest voor de rest van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 in 4K

Momenteel zenden Viaplay en F1 TV de koningsklasse in Nederland uit. Bij een abonnement op de Scandinavische streamingdienst wordt ook gratis een F1 TV Pro-abonnement inbegrepen. Daar komt nu een nieuwe variant bij, want de FOM introduceert een zogeheten premium-abonnement voor het verhoogde beeldsignaal. "Om op dit succes voort te bouwen, lanceren we dit jaar een nieuw, duurder premium-abonnement, gericht op fanatieke fans. Het zal geavanceerde functies bieden, waaronder 4K ultra-high definition, multi-view, een virtuele pitmuur en de mogelijkheid om op maximaal zes apparaten tegelijk te kijken", verklaart Domenicali bij RaceFans.

Groei F1 TV

Hoewel F1 TV Pro – het abonnement waarmee ook live sessies kunnen worden bekeken – niet in ieder land beschikbaar is, heeft de streamingdienst in 2024 wel een groei doorgemaakt. Het aantal abonnementen wereldwijd is met 15 procent gestegen. Wat de prijs van een premium-abonnement zal zijn, is op dit moment echter nog niet bekend. Wil je een F1 TV Pro abonnement afsluiten? Klik dan hier.

Gerelateerd