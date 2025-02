Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is zijn situatie met niemand anders te vergelijken. De Brit begint op zijn veertigjarige leeftijd aan een nieuwe klus bij Ferrari en stelt dat collega's zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso en in het verleden Kimi Räikkönen niet met hem te vergelijken zijn.

Bij de Scuderia gaat Hamilton proberen beslag te leggen op zijn achtste wereldtitel. Daarvoor heeft het team uit Maranello het één en ander veranderd aan de 2025-wagen. Alonso is momenteel de andere veteraan in de Formule 1, maar Hamilton stelt dat de Spanjaard niet met hem te vergelijken is. Daarnaast wijst Hamilton naar zijn motivatie, die nog altijd aanwezig is.

Hamilton is anders gebouwd

In gesprek met Time Magazine wordt Hamilton vergeleken met andere veteranen die nog een kampioenschap wilden winnen. "Vergelijk me nooit met iemand anders", zo opent de Brit. Zijn situatie is anders en dat heeft volgens hem ook te maken met zijn huidskleur. "Ik ben de eerste en enige zwarte coureur die ooit in deze sport heeft gereden. Ik ben anders gebouwd. Ik heb veel meegemaakt. Ik heb mijn eigen reis gehad. Je kunt me niet vergelijken met een andere 40-jarige Formule 1-coureur, in het verleden of heden. Want zij zijn helemaal niet zoals ik", gaat hij verder.

Winnen is prioriteit nummer één

Hamilton wijst daarnaast naar het ontbreken van een gezinsleven, wat hem momenteel alleen maar vooruit kan helpen. "Ik ben hongerig, gedreven, heb geen vrouw en kinderen. Ik focus me op één ding, en dat is winnen. Dat is mijn nummer 1 prioriteit", aldus Hamilton.

