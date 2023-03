Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 maart 2023 18:15

Voor de hoofdengineer van Red Bull Racing, Paul Monaghan, is het niet echt te voelen dat Red Bull in 2023 een stap voorwaarts heeft gezet. De engineer heeft uiteraard ook de resultaten gezien van de afgelopen races, maar geeft toe dat het team in zijn ogen niet een grote stap heeft weten te zetten.

Red Bull wist vorig jaar al een uitermate sterk seizoen op de mat te leggen, waarin het zeventien van de tweeëntwintig races wist te winnen. De opvolger van de RB18, de RB19 is door gegaan waar de voorganger is gestopt. Max Verstappen schreef de wedstrijd in Bahrein op zijn naam en afgelopen zondag was het de beurt aan Sergio Pérez om op de bovenste trede plaats te nemen.

Concurrentie heeft steken laten vallen

De concurrentie heeft de RB19 bestempeld als 'iets van een andere planeet', maar bij Motorsportweek vindt Monaghan dat er niet zoveel is veranderd vergeleken met vorig jaar. "Het voelt niet alsof we een enorme stap hebben gezet. Er was echte bezorgdheid, zoals bij elke eerste test, eerste race, of we wel zo competitief zijn als we willen", zo wijst hij naar de vraagtekens die het team had na de winterstop. Na de testdagen werd Red Bull al als favoriet gebombardeerd en dat argument werd alleen maar versterkt na de eerste race. Het ligt volgens Monaghan eerder aan de concurrentie die steken heeft laten vallen: "We zijn echt beoordeeld op onze tegenstanders, nietwaar. Als onze tegenstanders een grotere stap hadden gemaakt, dan komen wij niet als beste uit de bus."

Betrouwbaarheid

Na het één-tweetje in Bahrein, werd er in Djedda nogmaals een één-tweetje genoteerd, zij het in een andere volgorde. Verstappen heeft op zaterdag laten zien dat het team nog altijd gebukt kan gaan onder technische problemen en dus vindt Monaghan het belangrijk dat het team de focus behoudt. "Uiteraard moeten we dat nu vasthouden, anderen zullen proberen ons in te halen. Er is ruimte voor hen om ons te passeren. Het is zaak om niet op onze lauweren te rusten en niet zelfgenoegzaam te worden. We zagen [tijdens de kwalificatie] wat er gebeurt als we een klein foutje maken. Het is allesbehalve een uitgemaakte zaak", concludeert de hoofdengineer.