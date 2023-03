Remy Ramjiawan

Het seizoen is niet gestart zoals Ferrari had gewild en hoewel er in Melbourne updates komen voor de SF-23, heeft teambaas Frédéric Vasseur al aangegeven dat dit nog niet zal bieden wat het team nodig heeft.

De Scuderia staat achter Mercedes op P4 in het constructeurskampioenschap, met beide coureurs buiten de top drie in het coureursklassement. Ferrari's hoop op een titel in 2023 begon wat stroef met de uitvalbeurt van Charles Leclerc in Bahrein en in Djedda kwam het team tekort op pure snelheid. Ondanks dat er updates aankomen, verwacht Vasseur nog geen echte verbetering.

'Potentie wordt niet verbeterd'

De Ferrari-baas zegt tegen de Formula1.com: "We weten wanneer we zwak zijn en we moeten ons verbeteren. Als je begint na te denken over wat het toekomstige potentieel van ontwikkeling zou kunnen zijn, dan ben je verdwaald. Ik denk dat er de komende week wat kleine updates komen, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het de potentie zozeer verbeterd." De wagen van het team is nog teveel een bandenvreter en hoewel de kwalificatiesnelheid er aardig uitziet, valt het team tijdens de races achter de Aston Martin's weg.

Maximale uit de auto halen

Het team van Haas koos er vorig jaar voor - ook geboren uit geldzorgen - om eerst de auto te doorgronden, voordat het met updates kwam en eigenlijk hint Vasseur ook op die tactiek. Hij weet namelijk dat het team er een schepje bovenop moet doen, maar voorlopig kan de renstal niet het maximale uit de SF-23 halen. "We zijn niet in staat om in elke sessie 100 procent uit onze auto te halen. We moeten ons daarop concentreren voordat we aan updates denken", aldus Vasseur.